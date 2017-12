/ Lo que era un rumor terminó en certeza. Nicole Neumann confirmó en un programa televisivo que está distanciada de Facundo Moyano , su pareja desde hace pocos meses. Si bien contó que están en una especie de " impasse ", tampoco cerró la puerta en forma definitiva.Nicole habló en Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano donde era panelista. La conductora fue la que apuró un poco la declaración de la modelo que al comienzo no largaba mucha prenda. "¿Qué pasa con esto, Nicole?", preguntó. "Pensé que me llamaban para saludarme en mis vacaciones. Me mintieron", bromeó. "¿Siguen juntos? ¿Hubo un impasse"", devolvió la ex de Fabián Cubero.Más sobre Facundo Moyano Facundo Moyano y Nicole Neumann: rumores de separación Fabián Cubero tuvo un encuentro cara a cara con Facundo Moyano Facundo Moyano contó cómo sería su cuenta de Tinder La modelo, si bien dejó algunas dudas sobre su futuro, quedó claro que la relación con Moyano no es como era hasta hace unos días. "No sabemos bien. Hablamos todos los días. Él es un amor, nada de los que se dice es verdad. Son cosas que pasan. La vida dirá. Puede ser que estemos en un impasse . No sé si le pondría un nombre", comentó.Luego, Nicole relativizó una pelea con Moyano, a pesar de haber confirmado el distanciamiento. " No es que se fue desgastando la relación porque salimos hace poquito. Son cositas que pasan y por las que no nos ponemos de acuerdo", explicó.La exparticipante del Bailando dejó en claro que una de las cuestiones donde más diferencias hay es la convivencia. Ante una pregunta en tono en broma de Mauro Szeta, Nicole fue explícita. "¿Se dan piquitos?", consultó el periodista de policiales. " Que nos vamos a dar si no nos vemos hace 5 días ", cerró. A pesar de esto, la modelo sostuvo que "están hablando". Así no cerró la puerta y dejó una luz de esperanza para el futuro.La entrevista de Moyano en "Tiene la palabra" Leé también Facundo Moyano sorprendió con una picante frase sobre su noviazgo: ¿qué dirá Nicole Neumann?La noticia trasciende luego de la entrevista que Moyano dio en Tiene la palabra. Los rumores hablaban sobre una supuesta bronca de Nicole debido a un par de declaraciones que el diputado formuló en el programa de TN. " No me favoreció demasiado la exposición . Con Nicole no se puede ir a ningún lado, porque hay fotógrafos y no se puede estar tranquilo", comentó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi