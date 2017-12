/ “Sé tú mi familia en esta Navidad”. Seis venezolanos vivirán su primera Navidad fuera de su país, lejos de sus seres queridos. Con carteles en mano, el grupo de inmigrantes pide muestras de afecto a los transeúntes del Jirón de la Unión.“Regálame ese abrazo que mi hija no me podrá dar”, “esta Navidad la pasaré sin mis papás, regálame ese abrazo que ellos no me podrán dar”, “No me rechaces, ponte en mi lugar”, son algunos de los pedidos que llevan los venezolanos en pancartas.Algunos de ellos acaban de llegar hace tres semanas y ninguno lleva más de seis meses en el Perú. Tal como informó Perú 21, a uno de ellos se le ocurrió la idea navideña inspirado por la distancia de la familia y los duros momentos que vive su país.“Ya que tenemos nuestra familia que está lejos, para sentirnos como en casa, y para ver que la gente nos apoya. Se dan cuenta que estamos aquí con un propósito, por la situación que está pasando Venezuela . Esperamos pronto volver a reunirnos con nuestras familias”, dijo un integrante del grupo identificado como Pedro Rojas.Los peruanos que pasaban por la céntrica calle no fueron indiferentes al pedido. Varias personas se confundieron en abrazos con los extranjeros y también les dejaron víveres pensando en la cena de Noche Buena. “La gente se ha portado muy bien, muy humanitarios”, destacó el impulsor del pedido.IFCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi