El presidente Tabaré Vázquez y su par electo de Chile se reunirán en el mes de marzo, apenas asuma el chileno la presidencia de la República, para hablar sobre el tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países, según declaró al semanario Búsqueda.En la entrevista, el presidente fue consultado sobre la posibilidad de que en el 2018 se firme el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Su respuesta a Búsqueda fue clara: "La veo un poco reticente a la Unión Europea. Tiene algunos países que no están dispuestos a avanzar en un acuerdo que toque los productos agropecuarios, la carne. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Ahor, si no sale, la responsabilidad no es nuestra: el Mercosur llegó al límite que plantea la Organización Mundial del Comercio de liberar el 90% de los productos. Ahí está. Uruguay ya tenía pronta esa lista desde hacía años, Argentina hizo un gran esfuerzo y llegó, Brasil también. Bueno, ya está, era lo que pedía la Unión Europea y se lo dimos. Ahora son dos elementos los que están trancando, la carne y el etanol. La palabra la tiene la Unión Europea", concluyó Vázquez al respecto.