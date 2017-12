/ Marcelo Tinelli vuelve a dar un paso al costado en San Lorenzo . A través de un comunicado, el conductor dejó en claro que dejará el fútbol profesional y que sólo seguirá vinculado al básquet , en donde el Ciclón es es actual bicampeón.Según explica, Tinelli está muy preocupado por el tema laboral y el destino de su productora , cuyo dueño es Cristobal López. El empresario está detenido en el marco de una causa que investiga una millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre 2013 y 2015." Hoy, a horas de comenzar el 2018, tengo que tomar una decisión. Estoy transitando un rumbo de rearmado en lo laboral que me exije muchísimo. Fundar otra productora y estar cerca de la gente que trabaja de sol a sol para que el programa sea lo que es , resulta un nuevo desafío que requerirá de toda mi atención", señaló.Más sobre San lorenzo Superliga: los grandes también van a jugar a las 11 de la mañana desde marzo Lammens y el pase de Buffarini a Boca: "Entiendo la bronca del hincha de San Lorenzo" Néstor Ortigoza, a un paso de Rosario Central: otro ex que elude la vuelta a San Lorenzo Por último, Tinelli expresó que seguirá acompañando la gestión desde su lugar de vicepresidente "porque la pasión es el mejor combustible para lograr los objetivos. Sólo que ante esta circunstancia tan particular de mi actualidad laboral, debo dedicarle más esfuerzo y atención a esta etapa refundacional de mi trabajo".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi