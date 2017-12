/ Para vos que seguiste muy de cerca la historia de las cinco hermanas Estrella; que te divertiste con sus locuras y te conmoviste en sus momentos más tristes. Para vos, que ya te convertiste en un fan de esta tira - la más vista del año- tenemos una "perlita" para regalarte. En el primer trabajo conjunto de Pol-ka con TN360 , con la colaboración de Aerolíneas Argentinas , metete en el set y espiá cómo se hace Las Estrellas, la ficción argentina del año.Instrucciones para aprovechar la experiencia en VIDEO 360° Podés verlo en tu compu, y navegarlo con el mouse.Si estás con el celu miralo acá para no perderte ningún detalle.Si no lo ves bien: acá tenés la app de YouTube .Si tenés un cardboard y no lo vez, bajate la app . Si tenés iPhone podés ver el video acá .Te recomendamos que uses auriculares .Más sobre Los videos 360 de TN Video 360° | Así se vivieron las PASO en el Centro de Contenido Multiplataforma de Artear Bariloche: viví en primera persona la experiencia del Cerro Catedral en 360º Apolo 11 en TN360: ahora vos podés dar tu primer paso en la Luna Sobre Las Estrellas Idea original de Adrián Suar , Las Estrellas se estrenó el 29 de mayo de 2017 . La tira está protagonizada por Celeste Cid , Marcela Kloosterboer , Natalie Pérez , Violeta Urtizberea y Justina Bustos , con los co-protagónicos de Esteban Lamothe , Luciano Castro , Julieta Nair Calvo , Pedro Alfonso , Gonzalo Valenzuela y Nicolás Francella .Cinco hermanas de diferentes madres se reúnen por de la muerte de su padre , Mario Estrella. En el testamento descubren que su papá les impone una condición para cobrar la herencia: deberán manejar con éxito un "hotel boutique", por un año . Así, Virginia (Celeste Cid), Lucía (Marcela Kloosterboer), Carla (Natalie Pérez), Florencia (Violeta Urtizberea) y Miranda (Justina Bustos) no tendrán otra que aprender a lidiar con sus diferencias : unirlas era el deseo de su padre.Para la tira se grabaron 19.000 horas . Y trabajó un equipo de 100 personas .En el Estudio 3 Pol-ka Central se grabaron un promedio de 30 escenas de Las Estrellas por día . Para esta escena trabajaron en el estudio camarógrafos, microfonistas, asistentes y apuntadores (ver detalle en el video 360). Aquí se armaron sets y se grabaron: Valientes, Solamente Vos, Esperanza Mía, Mal Parida y Tratame Bien.Las Estrellas se convirtió en la ficción nacional más vista de la televisión argentina durante el 2017 .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi