/ Cuando se trata de la fama, el atractivo de las celebridades es lo que a menudo las define como las estrellas populares que son. Sin embargo, de vez en cuando una celebridad es capaz de encontrar el éxito precisamente porque son tan inusuales en su aspecto. En algunos casos simplemente nacieron de esa manera, pero en otras situaciones es el resultado de la cirugía plástica, el abuso de sustancias, o ambos. En cualquier caso, aquí hay una lista de 10 celebridades femeninas que tienen una apariencia que hace que el hombre promedio desee voltear a otro lado.1. Lady Gaga Stefani Germanotta, más conocida como la estrella pop Lady Gaga, viste vestidos raros hechos de muñecos de la Rana René y de carne cruda por una razón: para distraer del hecho de que ella es una rareza legítima. Si es su falta de pómulos, boca caída o esa cirugía de la nariz, a los hombres definitivamente no les gusta lo que ven. Sin embargo, ciertamente no le ha impedido alcanzar una cantidad de éxito demente.2. Lindsay Lohan Lindsay Lohan (también llamada LILO) comenzó como una modelo y actriz infantil adorable, pero los años de abuso de alcohol y drogas no han sido amables con su cara. Sus arrugas y su apariencia cansada no son en absoluto coherentes con la de una mujer de unos 30 años. Su mala actitud y el negarse a mostrar cualquier humildad han hecho poco para complacer a un público que siempre está dispuesto a dar a las celebridades otra oportunidad. Está muy fea en estos días3. Juliette Lewis Juliette Lewis es una actriz extremadamente talentosa que fue perfecta en el papel de varios personajes problemáticos en los años 90s y 2000s. Pero sus ojos dementes, la boca en forma extraña, y el aspecto de "no me he bañado en semanas" la ponen en un lugar sólidamente en esta lista. ¡Y pensar que ella salió con Brad Pitt hace años!4. Jocelyn Wildenstein En serio, ¿qué está pasando con la cara de Jocelyn Wildenstein? Una belleza natural en su juventud, esta Americana nacida en Suiza alta sociedad es la niña representativa para todo lo malo con la cirugía plástica. Se rumora que ha gastado más de $4 millones para asemejarse a lo que el León Cobarde podría verse como si hubiera conseguido su cara atascada en una licuadora.5. Donatella Versace Hermana de la última diseñadora de modas Gianna Versace, Donatella Versace nunca fue particularmente impresionante, pero la cantidad de cirugía plástica que ella ha hecho en su rostro - especialmente esa increíblemente amplia boca - la ha convertido en algo de lo peor de las pesadillas de todo hombre. Pero si sirve de consuelo, ¡Versace hace una gran línea de perfumes!6. Maggie Gyllenhaal Mientras que las mujer es en todas partes piensan que Jake Gyllenhaal es una mujer hermosa, lamentablemente los chicos no tienen una opinión similar acerca Maggie. A pesar de que ella tiene una nominación bajo su crédito al Oscar, nada cambia el hecho de que ella se parece a uno de esos chicos de la sopa retro de Campbell's.7. Megan Fox ¿Sorprendido de ver a Megan Fox en esta lista? No deberías serlo. Su belleza no está en disputa, pero su personalidad falsa y horrible y su actitud de "el universo gira alrededor de mí" es un desvío importante para el hombre promedio y directores de películas de acción famosos por igual. Para empeorar las cosas, ha elegido la cirugía plástica a pesar de estar en el apogeo de su vida como celebridad. Aunque sólo en sus últimos 20 años, todo lo que el Botox la hace verse como una mujer de 60 años que está tratando de recuperar su juventud. Megan, ¿por qué?8. Paris Hilton Paris Hilton, una heredera del Imperio hotelero Hilton, fue la epítome de la niña mimada, titulada como niña rica hace años a principios de la década de los 2000s. Sus cintas de sexo y su notoria estancia en prisión crearon un circo mediático. A pesar de que afortunadamente se ha desvanecido de la atención, ¡muchos hombres están perplejos de que una mujer que tan estrechamente se asemeje a una llama fue considerado siempre atractiva!9. Tilda Swinton La mejor manera de describir a esta actriz nacida en Londres es parte David Bowie, parte "Children of the Corn" más un poco de alien. Mientras que Swinton consigue halagos para su trabajo en películas de casa de arte y se dice que tiene una personalidad peculiar, los hombres no pueden evitar el mirar a otro lado cuando ella mira de regreso fijamente con sus ojos anchos.10. Tori Spelling La mayoría de la gente recuerda a Tori Spelling como Donna de Beverly Hills 90210, un papel que obtuvo por completo debido a su padre Aaron Spelling, el productor de espectáculos. Se las arregló para heredar muchas de las características faciales raras de su padre, incluyendo sus ojos y pómulos de duende. Lo siento, pero Aaron Spelling con una peluca rubia no es lo que los chicos quieren.HBCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi