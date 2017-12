/ La AFA llegó a un acuerdo con Futbolistas Argentinos Agremiados para modificar el artículo 31 del convenio colectivo de trabajo 557/09, que habla sobre el cupo de extranjeros en los equipos.De tal manera, los clubes que participan de la Superliga podrán tener hasta seis jugadores nacidos fuera de nuestro país en su plantel , de los cuales cinco estarán habilitados para firmar la planilla en cada partido oficial.Más sobre AFA La AFA presentó un programa para la vuelta de los visitantes Jorge Sampaoli pidió perdón por el escándalo en Casilda: "Me siento arrepentido" Chiqui Tapia confirmó que después del Mundial "vuelven los visitantes" En el resto de las categorías profesionales seguirá vigente la normativa actual , y se estableció que los jugadores foráneos que sean cedidos a un club del extranjero por menos de una temporada no ocuparán cupo para el club cedente, siempre y cuando se establezca en una cláusula que no habrá reintegro anticipado.Reforma cupo de jugadores extranjeros: La @afa llegó a un acuerdo con Futbolistas Argentinos Agremiados para modificar el artículo 31 del convenio colectivo de trabajo 557/09 https://t.co/wzYYUvO8cs pic.twitter.com/8TY7RaqYeB- AFA (@afa) 28 de diciembre de 2017 Por último, los jugadores extranjeros mayores de 18 años que estuviesen actuando por un plazo ininterrumpido y en un mismo club de 30 meses, no serán considerados a los efectos del cupo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi