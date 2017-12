/ En medio del allanamiento a la casa de Ricardo Echegaray , quien fue titular de la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner, Juan José Campanella hizo una dura denuncia.Contó que en esa época fue investigado en varias oportunidades por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y aseguró que un inspector lo amenazó al decir que por más que todo estuviera en orden, pagaría algo.En Twitter, hizo un breve relato de lo que vivió: " Tres veces me cayó la AFIP durante el kirchnerismo. En la última, ya desesperados, el inspector le dijo a mi contador: 'No me importa si tenés todo en regla, algo vas a pagar'. Sinvergüenzas".Tres veces me cayó la AFIP durante el kirchnerismo. En la última, ya desesperados, el inspector le dijo a mi contador: "No me importa si tenés todo en regla, algo vas a pagar". Sinvergüenzas. https://t.co/75VRDPxM4R- Juan José Campanella (@juancampanella) 28 de diciembre de 2017 La casa de Tigre de Ricardo Echegaray fue allanada por Prefectura en el marco de una causa que lo investiga por presunto contrabando agravado, en el ingreso de un auto diplomático al país, cuando el exfuncionario era director de Aduana, durante el gobierno kirchnerista.Además, Echegaray fue involucrado en la causa por la venta de la ex-Ciccone Calcográfica, está procesado por la megaevasión de la empresa petrolera Oil de Cristóbal López y por sobreprecios en una licitación de la AFIP. Por otra parte, podría ir a juicio oral por falso testimonio contra el exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay.Leé también Allanan la casa de Ricardo Echegaray por la causa de los autos diplomáticos truchosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi