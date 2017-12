/ Se solucionan problemas de papeles. Es mejor ceder en algo antes que continuar con un conflicto que nos haga mal emocionalmente.Tener en cuenta : la prioridad debe ser la tranquilidad.Resolvés un problema en tu lugar de trabajo.Alivio y plenitud en el plano afectivo. Logras una compañía más que placentera y amena: es un nuevo punto de partida.Tener en cuenta : la vida está formada por ciclos.Entretenida reunión en tu lugar de trabajo.Te das cuenta que ciertas sensaciones que te inspiraban en otro momento eran meramente fantasías suyas.Tener en cuenta : no ser tan desconfiado.Perspectiva algo insegura con respecto a una relación laboral. Las cosas podrían complicarse si no hablás a tiempo.Un hallazgo en el plano social. Comunicación.Tener en cuenta: siempre encontramos a alguien que necesitamos.Das una buena impresión frente a quienes te observan en tu lugar de trabajo.No te impacientes si no lográs una respuesta que estás esperando. No dejes de insistir.Tener en cuenta : no renunciar a la esperanza.Una situación amorosa se complica. Estás a tiempo de retroceder y de hacer un análisis más verdadero y razonable.Tener en cuenta : en definitiva reflexionar es lo que mejor hace Virgo.Entrega en el plano afectivo. No dudes con respecto a lo que sentís.Lográs aprender de vos mismo después de varios errores y dolores. Liberación.Tener en cuenta : comprender que con el dolor se aprende, a veces a la fuerza.No te apresures a tomar una decisión con respecto a las finanzas. Por lo pronto, gastá solo en lo imprescindible.Antes de lo imaginado lográs lo que esperabas.Tener en cuenta: la realidad de que las cosas son provisorias y cambiantes.Creatividad a flor de piel.Un inesperado vuelco en una situación que te angustiaba te ayudará a superar un problema afectivo.Tener en cuenta : saber esperar.Lo que deseas en el plano económico estaría por cumplirse, recibí lo que venga sin dudar.Una especial y afectuosa entrevista con alguien influyente te hará sentirse más seguro.Tener en cuenta: creer en lo que se ve pero permitirse soñar también.La desconfianza con respecto a la persona que tenés a tu lado no es válida.Lo importante después de todo es buscar vivir en paz y no en conflicto, para eso hay que tener claro lo que uno quiere.Tener en cuenta : buscar el profundo porqué de las cosas.Sentirás cierto cansancio psicofísico que te llevará a tomar una decisión con respecto a tu rutina.Una relación que comienza. No hay que dejar de reconocer que el corazón va más rápido que la razón.Tener en cuenta : no negar la realidad.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi