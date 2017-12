/ Al igual que muchos papás separados, Nicole Neumann pasó la Navidad sin sus tres hijas , Sienna, Allegra e Indiana, porque esa fiesta le tocó a Fabián Cubero y él se las llevó a Mar del Plata, su ciudad de origen y donde vive toda su familia.Pero Año Nuevo promete ser mucho más feliz para la modelo, porque finalmente se reencontró con las nenas en su lugar en el mundo, Punta del Este. En Instagram, mostró varias postales de su primer día en la playa , que fue a puro " sandboard ".Leé también Pampita reveló lo agridulce de las fiestas para los papás separados: ¿cómo se supera que los hijos las pasen con los ex?#HavingFun#Indi&SisiUna publicación compartida por Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el Dic 27, 2017 at 4:02 PSTQuien todavía no apareció por Punta del Este es Facundo Moyano, el novio de Nicole. Días atrás, el diputado estuvo también en Mar del Plata - y tuvo un encuentro exprés con Cubero en un restó - y no se sabe si acompañará a la modelo en sus vacaciones familiares.Recordemos, Moyano ya conoció a las nenas (aunque solo en carácter de "amigo") y de hecho estuvo con ellas y con Nicole en un hotel muy top de Punta en los primeros días de diciembre. Los novios hasta usaron esa postal para desmentir una crisis.Más sobre vacaciones de los famosos Nati Jota cumplió su "sueño" y posó como top model en la playa de Miami Yanina Latorre, víctima de "abrevalijas" en Ezeiza Jimena Barón se mostró al natural en bikini desde sus vacaciones en el CaribeCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi