TEHERÁN.- Las autoridades iraníes han decidido relajar un tanto las normas sobre los usos relativos a la vestimenta islámica de la mujer en Irán , donde desde el triunfo de la revolución en 1979 eran de obligado cumplimiento.El jefe de la policía de Teherán, general Hosein Rahimí, afirmó que las que "inconscientemente" no respetan los códigos de vestimenta "ya no van a centros de detención y no se presentarán expedientes judiciales contra ellas", informó hoy el periódico reformista Etemad.Rahimí explicó que las mujer es que violen las normas de vestimenta serán obligadas a "asistir a cursos educativos" al respecto.Desde el triunfo de la República Islámica de Irán , por ley las mujer es deben llevar todo el cuerpo cubierto, incluidos brazos, piernas, cabello y cuello.Como señal de protesta y para reivindicar su derecho a vestir como quieran, desde hace unos años varias mujer es iraníes suben sus fotos a una pagina de la red social Facebook llamada en farsi "La libertad cautelosa de las mujer es en Irán ", en la que aparecen sin velo.Muchas mujer es, sobre todo las más jóvenes en ciudades grandes como Teherán o Isfahán, recortan el largo de las mangas y de los "mantos" y llevan solo un tercio de la cabeza cubierto con pañuelos.EFE

