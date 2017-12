MÉXICO.- México cerrará 2017 con un inflación general anual mayor al 6,63 % del pasado mes de noviembre y el objetivo de llevarla a niveles cercanos a 3 % será posible en 2019, informó hoy el Banco de México (Banxico)."Se espera que la inflación general anual cierre el 2017 en un nivel mayor al de noviembre" por el impacto de "los choques" que la han afectado y el aumento al salario mínimo que entró en vigor en diciembre, apuntó.El banco emisor precisó que la convergencia en el objetivo de 3 % anual de inflación será más lenta de lo previsto y se esperan niveles cercanos a esta cifra para finales de 2018 y que fluctúe alrededor de la misma en 2019.Las previsiones apuntan a una reducción importante de la inflación no subyacente a partir de enero de 2018, siempre y cuando "no se repitan los choques que la han afectado", así como a un comportamiento ordenado del tipo de cambio y ausencia de presiones provenientes del mercado laboral.La inflación subyacente anual se situará "moderadamente por encima" de 3 % a finales de 2018 y en 2019 se mantendrá alrededor de este parámetro, indicó.Entre los riesgos al alza a que está sujeta la inflación están la depreciación de la moneda y una evolución desfavorable de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).Asimismo, figuran la reacción adversa de los mercados a acciones de política monetaria o fiscal de Estados Unidos, la volatilidad por las elecciones de 2018 en México, posibles presiones en precios de algunos bienes agropecuarios y energéticos, en particular el gas doméstico, y el comportamiento de la mano de obra considerando que la condiciones en el mercado laboral "han venido estrechándose".A la baja, podrían incidir un entorno favorable de las negociaciones del TLCAN que lleve a una apreciación del peso, y que ocurra un dinamismo menor al anticipado en la actividad económica, lo que "reduciría la probabilidad de que se presentan presiones de demanda sobre la inflación".México registró una inflación de 3,36 % en 2016, por encima de la meta de 3 %, mientras que en 2015 fue de 2,13 %, la más baja de los últimos años.EFE

