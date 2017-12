© Victor Gill.

15:09.Lima, dic. 28. El Gobierno Regional de Lima hace efectivo desde hoy, jueves 28, el pago de la deuda social correspondiente a este año, hasta por un monto de 16,000 soles, a 1,600 maestros de la jurisdicción, que demandará una inversión presupuestal de 15 millones de soles, honrando el compromiso asumido por el gobernador regional, Nelson Chui Mejía.?Cuando estuvimos en campaña ofrecimos dentro de nuestro plan de gobierno cumplir con la deuda social de los profesores, pues hay muchos a los que se les debe varios años por concepto de subsidio por sepelio y luto, preparación de clases y Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) de 25 y 30 años, y estamos cumpliendo ?, puntualizó a la Agencia Andina la autoridad regional.La autoridad regional afirmó que d esde el 2015, su gestión paga la deuda social a los docentes, con recursos propios.Explicó que el primer año se empezó a retener algunos recursos y se logró juntar 13 millones de soles, monto con el cual se canceló hasta 15,000 soles.?Algunos recibieron 10,000 soles, a los que se le debía 2,000, 3,000 soles, se les pagó todo, entonces se honró a una buena cantidad de profesores?, anotó.El segundo año, prosiguió el gobernador regional, recaudaron más de 13 millones y medio de soles y también se pagó hasta 16,000 soles; y este tercer año llegaron a reunir 15 millones de soles.? Durante estos tres años estamos cumpliendo con una deuda que tenía muchos años y que ningún Gobierno había antes reconocido.Muy pocos gobiernos regionales siguen nuestro ejemplo, como Cusco y otros tres o cuatro más. Pagan con los recursos que el Gobierno Central les alcanza?, enfatizó. Chui mencionó que el Gobierno Nacional ha ofrecido para el 2018 considerar en el presupuesto una partida para la deuda social.Entonces como solamente el Gobierno va a pagar a aquellos que les corresponde 30,000 soles, a quienes deben recibir 32,000, les pagamos 2,000 para completar el monto.La autoridad regional resaltó, además, que el próximo año reducirán en casi un 60 o, 70 por ciento la deuda social, porque cada año se está pagando a los maestros hasta 16,000 soles, remarcó.Precisó que el reconocimiento de los derechos laborales derivados de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada empezó hoy en simultáneo en las oficinas zonales de Huacho, Huaral y Barranca, mientras que mañana se hará lo propio en la Unidad Ejecutora Lima Sur de Cañete, de 10:30 a 17:00 horas.Serán únicos días de pago. Los beneficiarios que no puedan recoger sus cheques en las fechas indicadas, según cronograma, deberán apersonarse a caja central de la sede del Gobierno Regional de Lima, en el sector de Agua Dulce?Huacho, de lunes a viernes, en dos turnos: de 09:00 a 12:30 horas y de 14:30 horas a 17:30 horas.Los cheques vencen el 15 y 16 de enero del 2018, posterior a estas fechas, los cheques quedan anulados a nivel regional.La lista priorizada está publicada en la página oficial del Gobierno Regional de Lima: www.regionlima.gob.pe y las oficinas de enlace.Para mayor información pueden comunicarse al teléfono fijo 232-4308 con la subgerencia regional de Administración.Entrega de cheques simbólicos El gobernador regional de Lima entregó hoy cheques simbólicos a los docentes Marcelino Jesús Choque Jacobo, dirigente del Sutep, por la suma de 16,000 soles; así como a Miriam Cayetano Cerna, por la misma cantidad; al igual que a Elva Alejos, quien por primera vez recibirá el pago de 16,000 soles.Al docente Magno Trujillo Díaz se le otorgó 2,000 soles. El profesor Choque agradeció a Chui por cumplir la palabra empeñada y manifestó que el magisterio no se equivocó al apostar por él, y que realiza ?una gran labor en beneficio no solo del sector docente sino de otros sectores.Cerca de 20 años que no nos habían pagado la deuda social. Tuvimos que hacer un juicio para que se nos reconozca este derecho?. .

