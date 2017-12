/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Reina Isabel y "The Crown". Fotos: EFE y Difusión Hace unos días la reina Isabel viralizó su discurso navideño al hacer un guiño a la serie que, a veces olvidamos inmersos en la trama, refiere a su propia vida: "Hace hoy 60 años, una joven les habló del ritmo del cambio tecnológico cuando se presentó por primera vez en una emisión de este tipo. Describió aquel momento como un hito fundamental. Seis décadas después, la presentadora también ha evolucionado, como la tecnología que describió". Estas fueron las palabras con las que los fanáticos de The Crown se convencieron de que la reina sigue el hilo de la serie que, justo este 25 de diciembre, recreó ese discurso al que la reina hizo referencia.Ahora, la dualidad entre las dos reinas generó otra interrogante que BBC, la señal que históricamente transmite los discursos de la reina, se encargó de responder, o al menos intentar: ¿cuesta más producir la serie de Netflix o mantener a la Corona?Según informó el medio británico, el valor de la primera temporada de The Crown , aunque su creador Peter Morgan no lo confirme, fue de 130 millones de dólares. Calculando por las seis temporadas que se pretenden, el costo total rondaría entre los 390 y los 780 millones de dólares.Por el otro lado, la Subvención Soberana que le pagará el Tesoro británico a la reina será, en el período 2018-2019, de 110 millones de dólares al año. Según un dato que agrega el periódico The Telegraph, la otra pata del presupuesto, que incluye viajes, ceremonias y seguridad, no está incluida en la subvención y ronda en los 400 millones al año.La conclusión a la que se llega es que con un año de su presupuesto, la corona podría financiar, mínimo, tres temporadas de la exitosa serie.El discurso navideño de The CrownCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi