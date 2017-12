/ Compartir esta noticia SEGUIR la nación Introduzca el texto aquí Carolina "Pampita" Ardohain Pampita Ardohain siempre logra que su nombre sea el más repetido del verano. Y parece que la temporada 2018 no será la excepción: luego de un año en el que logró convertirse en la figura de la televisión, debutó como actriz en el cine y consolidó su primera relación amorosa después de la escandalosa ruptura con Benjamín Vicuña, su pareja durante 10 años, la modelo volvió a la soltería y a ser una de las figuras más buscadas. Tras el final de Bailando por un sueño , reality del que era jurado, se embarcó rumbo a Punta del Este junto a sus tres hijos, un destino que lejos de apuntar al relax, la tendrá en el centro de todas las miradas porque es aquí, en la llamada Ibiza latinoamericana, donde se fija el foco de atención de cada verano, y donde lo que podrían ser unas vacaciones se convierte en un motivo más para convertirse en noticia.No es raro que Pampita elija Punta para el verano. Tiene una gran cantidad de compromisos laborales, entre presencias y producciones de fotos, y además, a todos sus amigos acá: Barbie Simons, Angeles Balbiani, Pancho Dotto, Paula Kohan, Puli Demaría, entre otros, no se pierden los veranos esteños. Un dato nada menor: Pico Mónaco se asoció con los dueños de Casa Babel, el coqueto bar-casa cultural del bajo Belgrano, para inaugurar una sucursal en Manantiales que tendrá su punto álgido el día de Año Nuevo, con una gran fiesta que tendrá a DJs como Mr. Grimaldi, SRZ y otros. ¿Habrá reconciliación en el Este? Un síntoma que podría indicar que sí, es el me gusta que Pico dio a una de las fotos sensuales que la diva subió a su cuenta de Instagram, después de una larga ausencia de interacción en redes sociales por parte de ambos.Â👌ðŸ"ðŸ"¸ @pulidemaria ! â™"️â™"️â™"️Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el Dic 26, 2017 at 2:56 PSTLo cierto es que, en busca de lo mejor para su descanso, Pampita eligió un lugar idílico: alquiló una de las 25 lujosas casas del exclusivo complejo inmobiliario y hotelero Fasano Las Piedras que, entre otras amenities, cuenta con cancha de golf, complejo ecuestre, playa privada, canchas de tenis, spa, servicios gastronómicos de primera línea del hotel y restaurante Fasano. La casa que alquiló es una propiedad de tres ambientes para compartir con sus tres niños, con vista a la cancha de golf y a un atardecer de ensueño que cuesta a razón de 2.000 dólares por noche y casualmente fue el mismo lugar que eligieron para pasar una mini luna de miel Benjamín Vicuña y la China Suárez hace apenas tres semanas, para el fin de semana largo del 8 de diciembre.Según supo La Nación, Pampita había buscado primero una casa en La Barra, pero al ser asediada por los fotógrafos decidió refugiarse en este complejo que además de lujo ofrece una privacidad blindada.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi