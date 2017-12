© Victor Gill.

16:38.Lima, dic. 28. Una estudiante de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMS), fue apuñalada hoy por un compañero de estudios en el campus de dicha casa universitaria.La víctima, de nombre Liset Linares Caballero fue llevada a la Clínica Universitaria, donde fue atendida y estabilizada.Aunque hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión, se ha podido informar que las heridas ocasionadas a la estudiante no fueron de gravedad y no comprometieron ningún órgano vital. De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina General de Imagen Institucional de la UNMSM, el agresor, identificado como Huber Chacara Castro de 29 años, pudo ser detenido por agentes de la Oficina de Seguridad y ha sido trasladado a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP para las acciones correspondientes. La Universidad exhortó, una vez más, a la Municipalidad de Lima reiniciar, lo antes posible, las obras del cerco perimetral abandonadas hace nueve años ?para un mejor control y seguridad de la Ciudad Universitaria?.Hace dos semanas, el estudiante universitario Eric Kevin Arenas Sierra fue hallado muerto dentro de la Facultad de Psicología de la mencionada universidad.El joven había sido acuchillado cerca de uno de los ascensores del edificio en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. También en Andina: #VIDEO : Desde el 8 de enero se entregarán tickets de ingreso para misa del Papa Francisco en Las Palmas #PerúContigoFrancisco https://t.co/UWbljdgJRP pic.twitter.com/uP1lXiTHGG? Agencia Andina (@Agencia_Andina) 28 de diciembre de 2017.

