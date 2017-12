/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Diego Zas y Juanchi Hounie. Foto: Facebook de "Suena tremendo" El fin de un ciclo para Suena tremendo , que hasta ahora estaba en El Espectador y desde 2018 sonará en Del Sol (99.5 FM), no sólo tendrá un cambio de horario, sino también un cambio de nombre."Suena Tremendo", el último programa en pasarse a Del Sol By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN "Suena Tremendo", el último programa en pasarse a Del Sol Ayer, Del Sol anunció que ahora el programa que conducir án Juanchi Hounie y Diego "Sapo" Zas, se llamará Fácil desviarse , y con esa información también vino la fecha de estreno, que será el 1 de febrero. Desde ese día, la emisión irá de lunes a viernes de 16.00 a 19.00.🚨 NUEVO PROGRAMA 🚨⁰⁰ðŸ—" Desde el 1 de febrero 2018⁰⏰ Lunes a viernes de 16 a 19hðŸ"€ Fácil Desviarse⁰⁰🎙 @DiegoZas  y @JuanchiHounie ⁰⁰ Facebook , Twitter e Instagram: @FacilDesviarse ⁰⁰ðŸ"²ðŸ"Š https://t.co/M5z7djADv5 ðŸ"¥ pic.twitter.com/jrLR2SV8Tl- DelSol 99.5 ðŸ"Š (@DelSolUy) 27 de diciembre de 2017 "Periodismo serio, humor sano y música agradable" es lo que prometen los conductores, que llevan varios años compartiendo espacio y ahora tendrán un nuevo desafío por delante, en una emisora que quiere ser cada vez más competitiva en el mercado nacional.Con el cambio de nombre, Suena tremendo , ahora Fácil desviarse , pasa lo mismo que 13 a 0 , que cuando emigró de El Espectador a Del Sol se renombró como Fútbol y Compañía , aunque volverá a su vieja marca de cara a la nueva temporada.¿Por qué deja de emitirse Fútbol y compañía? By undefined MIRA TAMBIÉN ¿Por qué deja de emitirse Fútbol y compañía?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi