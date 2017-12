/ Compartir esta noticia SEGUIR LA NACION (GDA) BUENOS AIRES Introduzca el texto aquí Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que encontraron a la nieta número 127. Foto: Prensa Abuelas Plaza de Mayo Estela de Carlotto dio detalles sobre el hallazgo de la nieta 127. En una conferencia de prensa, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que se trata de la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, que nació en "mayo o junio" de 1977 en la entonces Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).Aún no se reveló la identidad de la mujer , el lugar donde vive ni se brindó información sobre la familia que la crió para preservar su privacidad en este momento sensible."Vamos a decirle que se quede tranquila. Le vamos a dar todo el tiempo del mundo para que procese la situación. La buscamos por 40 años. La amamos intensamente", dijo una de las tías de la nieta recuperada, que se sentó junto a Carlotto en la sede de Abuelas, en el centro porteño.La nieta, hija de una mendocina y de un sanjuanino, tiene siete tías y dos tíos. Muchos de sus primos, indicó una tía, viven en San Juan. La familia espera conocerla personalmente en los próximos días.El hallazgo de la nueva nieta es el sexto del año y el segundo de este mes. "Algunas ya están diciendo que llegamos a los 130 antes del 31. Ojalá", bromeó Carlotto, que debió esforzarse para hablar, pues se está recuperándose de una gripe.El anuncio de Abuelas se dio casi en paralelo con la decisión judicial de otorgar la prisión domiciliaria al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, de 88 años, por cuestiones de salud. El ex comisario bonaerense, condenado por haber cometido delitos de lesa humanidad, vivirá en Mar del Plata."¿Vale la pena?", respondió Carlotto ante un pedido de reflexión sobre la decisión de la Justicia. "No quisiera empañar este momento con esto pero la vida es una de cal y una de arena", agregó, al tiempo que adelantó que Abuelas está evaluando con abogados qué pasos tomar para intentar revertir la situación. "Fue inesperado. No la va a pasar muy bien. Ya hay una radio diciendo dónde vive. Que esté suelto este monstruo es imposible de pensar", sostuvo.Acompañaron a Carlotto y a los familiares de la nieta recuperada otras figuras como el diputado nacional Juan Cabandié y Eduardo Jozami.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi