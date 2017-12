URUGUAY: A partir de 2018 Whatsapp ya no funcionará en estos dispositivos

Aunque podrán seguir utilizando la aplicación móvil, WhatsApp no permitirá crear nuevas cuentas ni verificar las existentes de usuarios de un grupo de smartphones específicos a partir del primero de enero del 2018, informó la empresa propiedad de Facebook Desde el próximo año, las personas con teléfonos celular BlackBerry OS, BlackBerry 10 y Windows Phone 8.0, y las versiones anteriores de este modelo, podrán acceder a WhatsApp, pero de una forma limitada, indicó el diario "El País" de Madrid.Por otra parte, WhatsApp funcionará correctamente en los Nokia S40 hasta el 31 de diciembre del próximo año. Mientras que en los teléfonos Android con la versión 2.3.7 y anteriores serán compatibles con la aplicación hasta el primero de febrero de 2020.La medida obedece a las acciones de la empresa desarrollando nuevas funciones. WhatsApp explicó que es posible que en cualquier momento algunas de sus funciones podrían no funcionar, sobretodo en algunos smartphones que "no cuentan con la capacidad requerida para expandir la lista de funciones" de la aplicación en el futuro -como los modelos antes mencionados-.Cabe precisar WhatsApp es incompatible en los teléfonos que operan con la versión de Android 2.3.3 y anteriores y los smartphones Windows Phone 7; iOS 3GS/iOS 6 y Nokia Symbian S60 desde junio pasado.