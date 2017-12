© Victor Gill.

19:12.Lima, dic. 28. El Ministerio Público rechazo hoy la actitud de un grupo de trabajadores administrativos que se tomó fotos con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, durante una citación en el marco del caso Odebrecht.A través de su cuenta de oficial de Twitter, aclaró que el personal involucrado en estos hechos es meramente administrativo y no fiscal. Detalló que esos trabajadores cumplen funciones en edificios ajenos a la Fiscalía de Lavado de Activos .Keiko Fujimori fue interrogada durante cinco horas por el fiscal, José Domingo Pérez , ante la presunta financiación irregular de su campaña electoral de 2011, con supuestos fondos de la constructora brasileña Odebrecht.Antes de su comparecencia, a la lideresa de Fuerza Popular se la vio tomarse fotografías con funcionarios de la Fiscalía, según imágenes mostradas por el Canal N.?El Ministerio Público rechaza la actitud de los trabajadores administrativos que se tomaron fotos, fuera del despacho fiscal, durante la citación a la investigada Keiko Fujimori , utilizando su horario laboral y ausentándose de sus lugares de trabajo?, señaló.#URGENTE El Ministerio Público rechaza la actitud de los trabajadores administrativos que se tomaron fotos, fuera del despacho fiscal, durante la citación a la investigada #KeikoFujimori , utilizando su horario laboral y ausentándose de sus lugares de trabajo.(1/3) pic.twitter.com/gvWr2ACq8O? Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 28 de diciembre de 2017 Asimismo, refirió que dichos trabajadores ?no comunicaron a su superior jerárquico que prestarían el servicio de apoyo, que no fue requerido por dicha sede fiscal?. ?El Ministerio Público lamenta lo sucedido y confía que estos temas no deben perjudicar la investigación imparcial y objetiva que realiza el fiscal José Domingo Pérez ?, precisó. .

