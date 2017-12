/ Compartir esta noticia SEGUIR efe Introduzca el texto aquí Los portavoces de Disney no dieron explicaciones del porqué de esta nueva medida. A partir de 2018 y por razones de seguridad, los huéspedes de los hoteles Walt Disney ya no podrán colocar el cartelito de "No molestar" en la puerta de sus habitaciones, informó el portal digital WDW News.El cartel será reemplazado por otro que dirá "Habitación ocupada" para alertar a los empleados del hotel de que hay alguien en la habitación, señala la web especializada en noticias generadas por el grupo Walt Disney World (WDW).Además, se advertirá a los clientes de que la empresa y los empleados del hotel se reservan el derecho a entrar al menos una vez al día en cada una de las habitaciones para, entre otras cosas, hacer mantenimiento y limpieza y garantizar que los que allí se alojan estén bien y seguros, según un documento de la cadena hotelera citado por ese portal.Los portavoces de Disney no dieron explicaciones del porqué de esta nueva medida que empezará a aplicarse en tres hoteles de la zona de Orlando (centro de Florida ): Grand Floridian, Polynesian y Contemporary Resorts.DWD indica que "la creencia popular es que (estas medidas) son una respuesta al incidente ocurrido en Las Vegas este año".El "incidente" en cuestión fue la matanza de 58 personas perpetrada el pasado 1 de octubre desde una habitación de un hotel en Las Vegas por Stephen Paddock, un hombre blanco jubilado de 64 años.Por motivos que se desconocen Paddock abrió fuego contra los asistentes a un concierto al aire libre con rifles semiautomáticos, equipados con dispositivos que permiten disparar 9 balas por segundo.Medio millar de personas resultaron heridas en el tiroteo, el más cruento de la historia moderna de Estados Unidos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi