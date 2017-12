/ "Para nadie es un secreto la grave crisis que vivimos, producto de las desastrosas políticas gubernamentales en todos los ámbitos. Los ciudadanos presenciamos alarmados el deterioro progresivo de nuestra calidad de vida y la pulverización del ingreso familiar, lo que supone una gran calamidad", así lo señaló Orangel Palma.El dirigente nacional de Alternativa 1 , indicó que la tarea principal ahora es recuperar el país y su institucionalidad . "Desde el gobierno se acusa a la oposición de no tener un plan para conducir la nación y por supuesto que si existe, aquí todos sabemos las medidas que hay que tomar para reflotar la economía y para derrotar al hampa pero Maduro y su combo no las toman por intereses políticos subalternos, por ejemplo, las empresas básicas de Guayana deben ser conducidas por personas capacitadas en cada área para su verdadera recuperación, pues hoy, donde solo ha estado la bota militar, tenemos empresas que apenas alcanzan el 10% de productividad. Es inexplicable que esa gerencia no sea sustituida", afirmó Palma.Para el dirigente político, la seguridad ha sido otro gran fracaso del gobierno, "25 planes de seguridad y ninguno ha funcionado. Para derrotar al crimen solo hay que, apegados a la ley, recuperar el Poder Judicial, adecentar a las fuerzas policiales y acabar con la impunidad, pero no lo hacen".En otro orden de ideas, el líder guayanés señaló que la ciudadanía reclama un nuevo modelo de organización política un "movimiento de movimientos, que destierre el autoritarismo y hable con la verdad por delante. Eso es lo que promovemos desde Alternativa 1. Invitamos a los movimientos sociales, a los trabajadores, las ONGs, a cualquier organización que haga vida política y social para discutir desde las bases y estar preparados para los eventos que vienen", aseveró Palma.NDPcomparteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi