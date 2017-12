VENEZUELA: Allanan la casa de ex ministro de Chávez

El Sebin allanó la casa del ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez en busca de algún familiar. Sin embargo, los efectivos no encontraron a nadie en la vivienda ubicada en la Urbanización Santa Sofía de Caracas.Desde que Ramírez se alejó del actual gobierno de turno se volvió en una ficha para iniciar averiguaciones sobre hechos de corrupción dentro de la estatal petrolera.Ramírez fue obligado por el presidente Nicolás Maduro a renunciar a su cargo como embajador de Venezuela ante la ONU.El ex funcionario ocupó los más altos cargos gerenciales dentro de PDVSA durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y ocupó los cargos de ministro de Petroleo y Energía.