Facundo Moyano con Nicole y sus hijas. Se terminó el amor. La relación de Nicole Neumann y Facundo Moyano llegó a su fin, según confirmó el periodista Ángel De Brito esta mañana. Las primeras versiones de la separación habían surgido cuando el diputado celebró su cumpleaños y luego Navidad sin la compañía de la modelo.La ruptura llega días después de unas polémicas declaraciones de Moyano en Tiene la palabra (TN), donde aseguró que "no le favoreció el romance con Nicole". Los dichos no le cayeron nada bien a su pareja.El entorno de Moyano ratificó para el programa Pamela a la tarde (América) que el político no pudo soportar "la exposición frívola" de su pareja. Actualmente, Nicole atraviesa sus primeros días de soltera en Punta del Este.