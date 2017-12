© Victor Gill.

18:04.Lima, dic. 28. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó hoy que el juez de la Sala Penal Nacional (SPN), Richard Concepción Carhuancho tiene toda su confianza y la del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).Duberlí Rodríguez se refirió a los comentarios realizados por el magistrado, y descartó que se le haya quitado la confianza. ?En ningún momento se le está quitando la confianza al juez Richard Concepción Carhuancho porque, de ser así, ya lo hubiéramos sacado de la Sala Penal Nacional .Concepción Carhuancho se merece mi confianza y la confianza del Consejo Ejecutivo para que continúe en su cargo, él sigue en la Sala Penal Nacional?, manifestó.En conferencia de prensa, el titular de la Corte Suprema explicó que ?no hay un juez exclusivo, dedicado o nombrado para tal o cual caso? y lo único que ocurre es que los casos de corrupción de funcionarios serán vistos por el Sistema Nacional implementado.? No es verdad que les estemos quitando casos (a los magistrados de la SPN), porque los casos están a cargo de la fiscalía.No entiendo porque se está haciendo una tormenta cuando las cosas son absolutamente claras y transparentes?, señaló.Duberlí Rodríguez agregó que no se está disolviendo la Sala Penal Nacional, sino todo lo contrario, porque con el estatuto aprobado por el CEPJ , ?se le está dando la categoría que le corresponde que es de una sala superior, para que tenga exclusividad de casos y jueces titulares nombrados?.?Esto no tiene nada que ver con la situación política que vive el país, nada tiene que ver con el indulto (a Alberto Fujimori ), o con las personas A, B o Z, que están sujetas a investigación?, refirió.Asimismo, dijo que como presidente del Poder Judicial no aprobó de manera arbitraria dicho estatuto, sino que lo hizo una comisión presidida por el juez supremo César San Martín , cuya propuesta fue analizada por la jueza Janet Tello y posteriormente aprobada por el CEPJ.?No entiendo porque dicen: ?me están maltratando, sacando o marginando?, ellos para ser nombrados nunca postularon para Lima, postularon a distintos lugares del Perú y ganaron, esa es su plaza de origen.Cuando se convoque a concurso (para la Sala Superior Nacional ) ahí recién se les nombrará y espero que Richard Concepción Carhuancho sea nombrado?, acotó..

Con información de: