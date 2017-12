/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Laura Dern en "Los últimos Jedi" La nota contiene detalles sobre la trama de "Star Wars: los últimos Jedi"Mientras que Los últimos Jedi , la última película de Star Wars , rompe récords de taquilla y genera un debate entre los fanáticos de la saga que quedaron satisfechos con el resultado y los que no están de acuerdo con la dirección de Rian Johnson, algunos espectadores simplemente están perplejos.Una escena en la película en la que no se escuchan sonidos por varios segundos generó el descontento de varios espectadores en los cines de Estados Unidos, porque pensaron que la proyección experimentaba problemas técnicos.Tráiler de "Los últimos Jedi" Así es que varios cines debieron compartir una explicación en la que se apunta que durante la película, una escena queda completamente en silencio por 10 segundos.Las salas incluso especificaron que la escena ocurre a la hora con 52 minutos de la película, momento en que no hay ningún sonido en pantalla.Alerta: spoilers de aquí en adelante.La escena en cuestión muestra cómo en pleno enfrentamiento entre la Primera Orden y la Resistencia, la almirante Holdo (Laura Dern) decide sacrificarse y envía su nave directamente hacia una colisión contra una de las naves principales de sus enemigos. La ausencia de sonido es utilizada por el director Rian Johnson, para acentuar el efecto dramático del momento.Tres escenas con las que Carrie Fisher se adueñó de "Star Wars" MIRA TAMBIÉN Tres escenas con las que Carrie Fisher se adueñó de "Star Wars"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi