El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , anunció hoy un nuevo aumento del salario mínimo, el segundo en poco más de dos meses, esta vez del 40 %."Pido que el próximo 1ro de enero sea depositado a trabajadores públicos y pensionados el salario que derrotará para siempre la inflación, a más tardar el lunes", expresó en cadena nacional.El bono de alimentación también será incrementado."Hay gente que me critica, que debería controlar los precios. ¿No defendemos el salario, el cestaticket y las pensiones?", dijo Maduro desde el Palacio Federal Legislativo.Al final de este decreto lamentablemente nadie se alegró, ya que que cada vez que suben los sueldos crece la inflación.ASÍ LO HABLÓ MADURO:Como todos los años les decimos, "Feliz Día de los Inocentes", aunque la nota no está lejos de la realidad ya que se espera un nuevo aumento de salario para trabajadores y pensionados antes que finalice el año.Feliz año nuevo y esperamos que el próximo año no sea tan malo como el que dejamos atrás.Deja tus comentarios y difunde esta broma entre tus conocidos para que no seas el único en caer. Gracias.