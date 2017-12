/ Ciudadanos del sector Los Cocoteros de Maiquetía, estado Vargas protestaron debido a la falta de las cajas del CLAP.CARACAS – Este año 2017 finaliza sin la entrega de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) prometidas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro . Los manifestantes trancaron con neumáticos el acceso hacia Sorocaima.Antes de realizarse las pasadas elecciones del 10 de diciembre, el gobierno nacional prometió la entrega de la caja CLAP navideña en la que incluía el pernil. A tan solo 3 días de finalizar el año, en Caracas y en el interior del país, los venezolanos han manifestado su descontento en las calles.El día de hoy fue en el sector Los Cocoteros de Maiquetía, en el estado Vargas. A la manifestación asistieron decenas de personas y las imágenes fueron divulgadas por usuarios de twitter.En otras entidades del país reclaman por la entrega de juguetes, otra promesa no cumplida por el Estado. Algunos sectores los recibieron pero en malas condiciones, las quejas no se hicieron esperar.Vecinos del barrio Bolívar de Petare trancaron el Distribuidor Metropolitano el día de ayer por el mismo motivo. También hicieron un reclamo por la falta de agua potable."El gobernador y el alcalde para ir a nuestra comunidad a pedir votos están mandados a hacer, pero para solucionar problemas no aparecen", expresó una manifestante.Muchos venezolanos también preguntan por el tan mencionado "bono navideño" de 500 mil Bsf. Maduro responde la falta El presidente Nicolás Maduro acusó al gobierno de Portugal de sabotear la distribución de las cajas. A su juicio, existieron presuntos actos de sabotaje contra dicho plan de alimentación.Admitió que no se cumplió con la promesa de distribución de los perniles.“Con la entrega del pernil, nos sabotearon. Un país en particular, Portugal. Porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela , pero teníamos que comprar afuera para completar y nos sabotearon la compra del pernil” informó."Yo hice un plan y lo hemos cumplido, pero nos sabotearon con el pernil, fueron saboteados los barcos que los traían", agregó el presidente, quien aseguró que algunos países cerraron las cuentas bancarias con las cuales se iban a realizar los pagos.El gobierno portugués desmintió el sabotaje. El ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva, aseveró que su país no tiene responsabilidad alguna en las fallas de la distribución de pernil en el país.-Nosotros no tenemos poder para sabotear las venta del pernil. Yo soy un científico profesional. Primero vamos a apurar los hechos y luego sacaremos las conclusiones- aseveró el diplomático.Además, explicó que el mundo se rige por una economía de mercado y las exportaciones son competidoras.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi