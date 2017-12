/ Las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro se han intensificado en los últimos días, ya que muchos pasaron sus navidades esperando lo prometido por el gobierno, promesas que hicieron para conseguir votos en la elecciones municipales.Una manifestante que confiesa ser simpatizante con el chavismo, denunció a la prensa que, a pesar de su filosofía política, se ha sumado a las protestas contra el gobierno por la escasez de comida."Últimamente no me llega comida, no me llega nada, No me escondo, voté porque creí en esto", dijo sin reparo la mañana de este jueves.Sin embargo, agrega que toda persona tiene derecho a cometer errores: "La junta comunal es una porquería, estoy cansada de esconderme", denunció con el carnet de la patria en mano.AQUÍ TE DEJAMOS EL VIDEO CON LA DESCARGA:Información vía: El ComentarioDeja tus comentarios y difunde esta noticia en tus redes sociales . Gracias.TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡ESTE FUE UNO DE LOS AUMENTOS DE SALARIO QUE ANUNCIÓ MADURO QUE HIZO QUE SE DISPARARA LA INFLACIÓN!¡ASÍ REFUERZAN LA SEGURIDAD EN MIRAFLORES A LA ESPERA DE UN GOLPE DE ESTADO QUE AL PARECER ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA!COMENTARIOS ComentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi