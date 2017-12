/ Moscú insta a hacer todo lo posible para evitar una catástrofe militar "sin precedentes" en la península coreana, ha asegurado en una entrevista a RIA Novosti Oleg Burmístrov, embajador especial para misiones especiales del Ministerio de Exteriores ruso.Provocaciones deliberadas Según el diplomático, con sus ejercicios militares, parece que EE.UU. "no solo está jugando con fuego", sino que deliberadamente provoca a Pionyang para que tome medidas que podrían llevar a nuevas sanciones y a un "bloqueo económico total" del país asiático.Sin embargo, el embajador ha criticado las ideas de la Administración estadounidense de aumentar la presión sobre Corea del Norte, "incluso en el campo militar". Este tipo de acciones "pueden tener una repercusión negativa", y provocar una reacción "inadecuada en el sentido militar", ha advertido Burmístrov, que ha instado a las partes a "volver a las opciones diplomáticas"."Catástrofe sin precedentes"En cuanto a la "opción militar" —de la que funcionarios de EE.UU. han hablado "en reiteradas ocasiones" y que "existe en la mente de la élite estadounidense"— el embajador ruso ha alertado de que recurrir a ella provocaría una "catástrofe militar de una escala sin precedentes hasta ahora", ya que desencadenaría un conflicto "que tendría potencialmente un componente nuclear".El diplomático ha explicado que "la región del noreste de Asia, específicamente la península coreana, es la región más militarizada del mundo". De hecho, "se han acumulado tantas armas diferentes" allí que la zona es como "un barril de pólvora", donde incluso "incidentes accidentales" podrían desencadenar una "reacción en cadena de conflictos militares ", alerta Burmístrov.La única solución En este contexto, la hoja de ruta elaborada por Rusia China es "el único plan" para la solución de la crisis, ha afirmado Burmístrov, agregando que "simplemente no existen otros, ni realistas, ni óptimos".El embajador especial ha enfatizado que esta propuesta, centrada sobre todo en la moderación militar mutua, "no fue rechazada por ninguna de las partes"."Cada una de las partes está dispuesta a trabajar con este plan, hacer correcciones, comentarios, pero bajo ciertas condiciones", ha indicado el diplomático, para asegurar a continuación que Rusia también está abierta a discutir y complementar la hoja de ruta y da la bienvenida "al deseo de las partes de trabajar" en el texto de la propuesta y avanzar hacia la solución del conflicto.YVKECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi