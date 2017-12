/ Se intentó suicidar pero los bomberos llegaron a tiempo para salvar su vida (+fotos) Un joven de 22 años sufrió una fuerte depresión porque su novia lo dejó, esto lo llevó a tirarse de un edificio para suicidarse. Afortunadamente llegaron los bomberos a tiempo para impedir su muerte. Aquí te mostramos las fotos del momento exacto de cómo ocurrieron las cosas .Se lo había dicho algunos días atrás: no quería seguir con él, sentía que la relación no daba para más. Totalmente negado a aceptarlo, el hombre realizó repetidos intentos por convencer a su flamante ex novia de que le diera otra oportunidad.Tras una nueva negativa "más terminante que cualquiera de las anteriores", el joven de 22 años se dio cuenta de que la ruptura era irreversible. Pasó unos minutos inmóvil, sin reacción, hasta que tomó la drástica decisión de suicidarse , afortunadamente los bomberos llegaron a tiempo para impedirlo.Noticias24/Sincuento.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi