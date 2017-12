/ Una rosa blanca/Imagen referencial A lo largo de este año muchas celebridades han dejado una huella en el mundo que vale la pena recordar.A continuación Sincuento.com les trae un breve recuento de algunas celebridades de la política, espectáculo, deporte y del mundo empresarial que dijeron adiós en el 2017:8 de Enero: Akbar Hashemi RafsanjaniEl Ex presidente de Irán , Akbar Hashemi Rafsanjani, falleció el pasado 8 de enero a los 82 años tras sufrir un ataque cardíaco.19 de Enero: Miguel FerrerFue un actor y productor estadounidense que llegó a la fama en Hollywood. Se destacó en papeles como en la serie “NCIS” y “Twin Peaks”. Falleció el 19 de enero a los 61 años tras una dura batalla contra el cáncer.25 de Enero: Mary Tyler MooreMoore fue una actriz estadounidense reconocida por sus papeles en los shows de The Dick Van Dyke Show y The Mary Tyler Moore Show.La artista falleció el 25 de enero a los 80 años de edad.27 de Enero: John HurtEl actor británico John Hurt falleció a los 77 años de edad tras luchar contra el cáncer. Recordado en películas como “ El hombre elefante”, “El expreso de media noche”, “El espía que sabía demasiado”, “ Alien” o “ Harry Potter”.28 de Enero: Geoffrey James “Geoff” NichollsFue un teclista británico conocido por su trabajo en el grupo “Heavy Metal Black Sabbath”, miembro desde 1986 hasta 1991 y luego desde 1993 hasta 1996.3 de Febrero: Maria Leticia RoccoFue esposa del Ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Falleció el pasado 3 de enero, siendo diagnosticada un día antes con muerte cerebral.12 de Febrero: Richard HatchFue un actor reconocido por su papel de capitán “Apollo” en la serie “Battlestar Galactica”. Falleció el pasado 12 de febrero a los 71 años tras luchar contra el cáncer de páncreas.14 de Febrero: Kim Jong-namMedio hermano del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Falleció tras enfermarse en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Autoridades aseguran que agentes de Corea del Norte asesinaron a Kim Jong-nam con una producto altamente tóxico que le rociaron en la cara.20 de Febrero: Sofía ÍmberFue una periodista y promotora del arte venezolano en el país, además fundó el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Falleció el pasado 20 de febrero a los 92 años de edad.26 de Febrero: Bill PaxtonEl actor Bill Paxton falleció el 26 de febrero a los 61 años por un ataque cerebral provocado por una operación del corazón. Participó en famosas películas como “Titanic y “Terminator”.3 de Marzo: Ramond KopaLa FIFA reveló que la leyenda del fútbol, Ramond Kopa, falleció tras una larga enfermedad a los 85 años de edad.11 de Marzo: Ángel ParraEl cantautor chileno Ángel Parra fue hijo de la reconocida Violeta Parra. Falleció el pasado 11 de marzo a los 73 años en Francia.12 de Abril: Charlie MurphyHermano del actor Eddie Murphy. El comediante Charlie falleció tras la lucha contra la leucemia a los 57 años.17 de Mayo: Chris CornellEl rockero lideró grupos como “Soundgarden” y “Audioslave”. Murió en 17 de mayo a los 52 años, siendo el caso tratado como suicidio.23 de Mayo: Roger MooreFamoso actor británico que interpretó a James Bond en unas siete películas. Falleció el 23 de mayo a los 59 años tras una larga batalla contra el cáncer.15 de Julio: Myriam MirzakhaniLa profesora Myriam Mirzakhani fue la primera mujer en ganar el premio de matemáticas. Falleció el 15 de julio a los 40 años tras perder la batalla contra el cáncer.15 de Julio: Martin LandauFue un actor protagonista del programa transmitido en 1960 “Misión Imposible”y ganador de un Óscar por su interpretación de Bela Lugosi en la película “Ed Wood”. Falleció a los 89 años en Los Ángeles tras una complicación al ser hospitalizado.25 de Julio: Bárbara SinatraEsposa del fallecido cantante Frank Sinatra. Según lo que se conoce murió a los 90 años por causas naturales.27 de Julio: Sam ShepardFue un actor nominado al Óscar y dramaturgo ganador de un Premio Pulitzer. Murió a los 73 años tras la complicación de una esclerosis lateral amiotrófica.27 de Septiembre: Hugh HefnerApodado coloquialmente Hef, fue un reconocido empresario, editor de revistas para adultos y Playboy estadounidense. Famoso por ser el fundador y redactor en Jefe de la revista "Playboy".3 de Octubre: Tom PettyFue un músico, cantante, productor y compositor estadounidense conocido por su trabajo en el grupo "Tom Petty and the Heartbreakers".19 de Noviembre: Mel TillisLa leyenda de la música country falleció a los 85 años tras problemas respiratorios.12 de Diciembre: comediante venezolano Nelson ParedesFue un comediante venezolano conocido por las inolvidables parodias en el programa humorístico "Radio Rochela", transmitido por el canal RCTV.Estos han sido las celebridades que este año se despidieron para dejarnos un legado inolvidable, desde la periodista venezolana Sofía Ímber hasta el empresario y fundador de "Playboy", Hugh Hefner.