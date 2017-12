Cada semana son robadas 250.000 cuentas de correo electrónico en el mundo de las cuales 235.000 son ?hackeadas?- sus contraseñas son descifradas por terceros- y las restantes 15.000 son obtenidas por medio de ?keylogger?, un programa que registra las pulsaciones realizadas en un teclado, las memoriza y las envía a través de internet Así lo advirtió la Central Comercializadora de Internet Mi.com.co en un reporte realizado con base en cifras de Google , en el cual da a conocer que más de 1.900 millones de cuentas de correo con su respectiva contraseña se encuentran a la venta en el mercado negro.Mi.com.co cita a Symantec para explicar que en la actualidad el valor de las cuentas de correo oscila entre US$0,50 y US$10 para paquetes que contienen hasta 1.000 cuentas robadas."La seguridad en las cuentas de correo electrónico es un asunto muy serio, ya que estás son la puerta de entrada o interconexión para acceder a otros servicios online en los que se pueden suplantar o robar identidades, realizar extorsiones, enviar mensajes de difamación o robar accesos bancarios, entre otros?, afirma Gerardo Aristizábal, gerente de Mi.com.co.De acuerdo con el portal web, el correo electrónico es la clave de los hacker s para robar la vida online de las personas teniendo en cuenta que en el mundo hay 2.600 millones de usuarios de mail.?Es necesario que tanto personas naturales como trabajadores, empresas y emprendedores, estén totalmente protegidos para evitar que se realicen operaciones criminales en su nombre a través de su cuenta de email?, señala Aristizábal.Frente a este fenómeno Mi.com.co hace una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraude:- Utilice contraseñas alfanuméricas y con símbolos, cámbielas periódicamente.- No ingrese a su cuenta de correo en lugares desconocidos o de poca confianza (café internet o equipos ajenos).- Envíe todas sus comunicaciones empresariales únicamente a través de correo corporativo.- Si debe registrarse en sitios web que no son de su total confianza, use otra cuenta de correo.- Evite responder los correos spam, el creador de este email utilizará la información para confirmar la validez de la cuenta.- No envíe cadenas de correo electrónico. Estás se utilizan para captar correos válidos que le facilitan la tarea al ciberdelincuente.- Procure no conectarse a redes Wifi abiertas si utiliza un ordenador que no sea de su confianza.- No comparta datos sensibles a través de correos electrónicos.

