© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

Las exportaciones no minero energéticas hacia los países con acuerdos comerciales vigentes aumentaron 8,2% entre enero y octubre de este año, frente a las del mismo periodo en 2016. Entre estas se incluyen productos industriales, agroindustriales y agropecuarios.Los dos últimos años, debido a la reducción de los precios mundiales de este tipo de bienes, las ventas registraron comportamientos negativos. Mientras que en los diez primeros meses de 2016 estas exportaciones hacia los mercados con acuerdo comercial vigente llegaron a US$9.804,1 millones, en el mismo periodo de este año alcanzaron los US$10.606,6 millones.Según la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, el 85% de los productos no minero energéticos que se exportan van a los 62 países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales.De estas exportaciones, el 32,2% se dirige a Estados Unidos.Entre enero y octubre de este año se despacharon US$3.413,5 millones a ese país, 8,8% más que los US$ 3.138,3 millones que se exportaron en el mismo periodo de 2016.El segundo destino con más participación es la Unión Europea, con el 19,5%.En los diez primeros meses de este año se exportaron a esa región US$2.070,1 millones. Hubo un crecimiento de 12,7% frente a lo exportado en igual periodo del 2016, cuando esas ventas sumaron US$1.837 millones.El tercer mercado es la Comunidad Andina, al que se dirige el 18,8% de las exportaciones.En el periodo mencionado antes se exportaron a ese destino US$1.992,2 millones, 13,3% más frente al 2016, cuando en esos diez meses se exportaron US$1.758,3 millones.El cuarto en participación es Mercosur, con el 7,2%.Entre enero y octubre se exportaron US$762,6 millones, por lo que se experimentó un incremento del 18,8% frente al mismo lapso de tiempo del 2016, cuando se exportaron US$641,9 millones.El quinto mercado, con una participación del 6,7%, es México.Hasta octubre de este año se exportaron a ese país US$711,5 millones, con un aumento del 1,3% frente al mismo periodo del 2016, cuando a se despacharon US$702,4 millones.Los principales productos que Colombia vende a estos socios comerciales son café, flores, bananos, aceite de palma, automóviles de turismo, insecticidas, polipropileno, azúcar de caña y medicamentos.

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Reeves ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi