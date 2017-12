© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Raúl Fernández Castellón y Óscar Mauricio Echeverry rechazaron este jueves las acusaciones realizadas por el periodista Carlos Figueroa, quien denunció que fue víctima de amenaza de muerte mientras departía en un establecimiento nocturno de la ciudad, el pasado 23 de diciembre. ( Lea:Periodistas cartageneros alistan plantón para rechazar amenazas )Óscar Mauricio Echeverry, señalado por el comunicador como la persona que lo amenazó, negó en entrevista con ElUniversal.com.co dicha amenaza y desmintió que portaba un arma de fuego esa noche.?Efectivamente nos encontrábamos en un establecimiento público, muy reconocido en la ciudad, estábamos con unas amigas y nos acercamos donde él porque en alguna ocasión hizo un comentario sobre mí y el señor Raúl me presentó y le dijo que dijera todo lo que hablaba de mi persona.Yo le dije que no hablara de mí y él se enojó diciendo tenía el micrófono en la mano y que lo respetáramos?, contó.Echeverry sostuvo que ante la actitud del periodista optaron por retirarse del lugar.?Ellos dicen que yo estaba armado, que me vieron la cacha de un revolver, pero dos hombres de seguridad me requisaron nuevamente y no me encontraron nada?.Raúl Fernández Castellón, funcionario de la Gobernación de Bolívar, ratifica lo expuesto por Echeverry y asegura que en los videos del establecimiento se puede observar la actitud que mantuvieron él y Echeverry durante el tiempo que conversaron con Carlos Figueroa.?Cuando me acerqué al señor Carlos Figueroa lo hice de forma amigable, nunca hubo una amenaza, no hubo manoteo, por eso pido que salga el video de esa noche a la luz pública porque esto es con pruebas y estoy atento a la citación de los organismos de control?, dijo Fernández.Sobre la posible causa de la amenaza relacionada a las noticias sobre la captura de la concejala Angélica Hodeg, involucrada en hechos de corrupción, Echeverry, ex esposo de Hodeg aclaró: ?yo estoy separado de Angélica hace dos años.Yo no lo abordé para aclarar ningún tema sobre ella?.Tanto Fernández como Echeverry están a la espera de la notificación de las denuncias que instauró Figueroa contra ellos ante la Fiscalía General de la Nación para tomar las acciones judiciales pertinentes.Establecimiento en cuestión se pronunciaDayana Torres Pedroza, gerente del bar donde sucedieron los hechos, publicó un video en donde afirma que en el establecimiento nocturno no se permiten personas armadas y que durante el mes de diciembre se refuerza la seguridad.A continuación el video.

