La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) fue por años sinónimo de malas políticas de contratación, elefantes blancos y obras de mala calidad. El estado de decadencia a la que llegó esta empresa fue tal que en 2015, durante la administración del exalcalde Dionisio Vélez, la sombra de la liquidación cayó sobre ella.No fue sino hasta el año pasado, 2016, que Edurbe comenzó a levantar cabeza luego de que el exalcalde Manuel Vicente Duque depositara un voto de confianza en ella y le diera la responsabilidad de ejecutar el Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial, las obras de la Protección Costera y las de la 5a.Avenida de Manga, entre otros macroproyectos. A pesar de esto, la polémica siguió rodeando a Edurbe.En octubre de este año, el entonces gerente, Alfredo Bula Dumar, renunció al cargo aludiendo motivos personales, sin embargo, el verdadero motivo de su renuncia quedó en duda, por la investigación que recaía en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación, por su presunta participación en hechos de corrupción.Su reemplazo fue Bernardo Pardo Ramos, quien actualmente ocupa el cargo.En esta nueva etapa, el gran reto de Edurbe es recobrar la confianza de los cartageneros, los empresarios y el Concejo de la ciudad, una tarea difícil por la cruz de mala imagen que soporta sobre sus hombros.Según el gerente Pardo, todos sus esfuerzos desde que asumió el cargo van encaminados hacia este objetivo, incluso, aseguró que pronto cambiarán el logotipo de la empresa.?Estamos trabajando para cambiar la imagen que tienen los cartageneros de Edurbe. Queremos que la gente crea en ella, que sepan que se van a terminar las obras y, lo más importante, que se van a hacer con calidad.Este es un nuevo Edurbe y su etapa de modernización que está en su parte final?, señaló Bernardo Pardo en charla con El Universal.Para consolidar el proceso de modernización de Edurbe, Pardo ve en la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) un modelo a seguir.EDU, además de cumplir las mismas funciones de Edurbe en Cartagena, es pieza clave en las políticas de renovación urbana de la capital de Antioquia.Convertir a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar en el EDU de Cartagena, es la meta de pardo, incluso, asegura, Edurbe tiene un ventaja muy importante en comparación con otras entidades similares del país.Según dice, Edurbe cuenta con 35 predios, que suman más de 200 hectáreas, que serían puestos a disposición del Distrito para iniciar la renovación urbana de la ciudad.?Le he hecho varias sugerencias a los consultores que han adelantado el proceso de modernización de Edurbe.La más importante es el de crear la Dirección de Operaciones Urbanísticas y Desarrollo urbano de Cartagena.Actualmente estamos en ese proceso. A diferencia de otras ciudades, en las que se tienen que adquirir predios, nosotros ya los tenemos y lo que debemos hacer es desarrollarlos?, añadió Prado.El gerente de Edurbe señaló que le presentará a la Alcaldía varios proyectos, entre los que sobresale la construcción de los Centros Administrativos Distritales (CAD) en el banco inmobiliario que tiene actualmente la empresa.Asimismo, existe la posibilidad de que la empresa trabaje conjuntamente con Corvivienda y el Ministerio de Vivienda para impulsar nuevos proyectos que le cambien la cara a la ciudad.Sobre el tema finanzas, Pardo Ramos dijo que se avanza en un proceso para sanear fiscalmente a Edurbe con obligaciones y litigios judiciales. Venezuela -%257C%257C%257C--La-odisea-de-una- mujer -que-perdio-la-mitad-de-su-rostro-por-una-necrosis-10032017&usg=AFQjCNGrta5ZXolCQqHZF0At8aCYTsyv7Q' style='color:#ffffff'>www.google.co.veEn este momento la empresa tiene 46 procesos legales en su contra, que de no fallar a su favor, representaría un duro golpe para sus finanzas.?Anteriormente la empresa no se defendía, hoy lo estamos haciendo y hemos logrado muy buenos resultados?, finalizó.

