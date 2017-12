© Luis Alfonso Oberto Anselmi

El empresario Gerardo Stadecker, principal sospechoso del asesinato de su esposa Sabryna Breuer, dijo ante la Fiscalía que la causa de muerte de la mujer fue una sobredosis. Recordó algunas situaciones que ocurrieron ese día.?Yo creo que fue una sobredosis. La verdad es cruda no podemos tapar el sol con un dedo?, dijo Stadecker, en declaraciones a medios de comunicación, consultado sobre los motivos que llevaron a la muerte a su esposa.En su testimonio señaló que los paramédicos intentaron reanimarla durante más de una hora y que el golpe que, según el informe forense, hizo que su corazón explote es ?científicamente imposible?.Con respecto a los moretones que aparecieron en el cuerpo de Sabryna, el empresario dijo que fue resultado de agresiones de ella a él.Recordó que una semana atrás del fallecimiento, su esposa revisó su celular y encontró mensajes de una tal Fátima Román, quien dijo que es su amiga desde hace años.?Ella tenía en su cabeza que yo tenía un affaire, que le entregué (a Fátima) una tarjeta de crédito con G.80 millones y a raíz de eso yo recibía golpes. Yo atajaba los golpes más que nada. Eso fue el domingo anterior. Me fui a la casa de mi suegro y después me fui a lo de mi cuñada. Siempre le fui fiel?, dijo el empresario. Se describió a sí mismo como una persona pacífica y que nunca estuvo involucrado en una pelea.Stadecker agregó que el día de la muerte de Sabryna estaba con su hijo menor y que esa noche no durmió con ella porque el día anterior le había pedido espacio.Relató que se despertó a las 6:30, fue a abrir la puerta a la niñera y que al volver encontró a su esposa tendida en el suelo.El fiscal Yoan Paul López calificó de ?versiones de la defensa? que el hecho de que Stadecker haya negado el informe de la autopsia.Dijo que en el Ministerio Público trabajan los mejores profesionales y que cuentan con equipos de punta.Recordó que la causa del fallecimiento de Sabryna fue por la rotura de una vena, del ventrículo derecho, provocado por un impacto fuerte.Dijo que la fractura del hueso le produjo una asfixia mientras aún estaba viva.Con respecto a la sobredosis que argumenta Stadecker, dijo que la Fiscalía no tiene dudas de que la causa de muerte fue asfixia y no lo que argumenta la defensa.Finalmente expresó que en la casa se encontró cocaína, específicamente en el armario del matrimonio.Gerardo Stadecker está imputado por feminicidio.Es el principal sospechoso de haber matado a su esposa Sabryna Breuer el pasado 17 de diciembre de este año.Actualmente guarda reclusión en la penitenciaría de Tacumbú.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

