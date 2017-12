© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Raúl Fernández Lippmann, secretario del exsenador Óscar González Daher, fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al confirmarse que tenía cinco a seis cuentas bancarias con elevados montos, sin que se justifique el origen. El mismo ya había sido imputado por los casos de tráfico de influencia que lo salpican y que fueron dados a conocer a través de audios filtrados.La agente fiscal Victoria Acuña confirmó a la 730 AM que este jueves presentó imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Raúl Fernández Lippmann.Al tratarse de un crimen, se solicitó su prisión preventiva.Comentó que el miércoles solicitó reportes a varios bancos, y durante esta jornada los mismos proveyeron los estados de cuentas.En ese sentido existen entre cinco a seis a nombre del investigado, con elevadas sumas de dinero que no coinciden con su sueldo.La sospecha es por lo tanto la irregularidad por las cuales fue imputado.El abogado Rodrigo Yódice, quien representa a la periodista denunciante Mabel Rehnfeldt, celebró esta información por ser aun hecho gravísimo.Destacó la actuación fiscal, porque en menos de 24 horas obtuvo información relevante. No obstante, indicó que esto se hubiera ya investigado de oficio una vez tomado conocimiento público de la cuestión.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

© Luis Alfonso Oberto Anselm PDVSAi

Tags: Luis Oberto, Banco

190 Luis Oberto Anselmi//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi