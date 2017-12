© Luis Alfonso Oberto Anselmi

El abogado Rubén Ayala denunció que la fiscala Casse Giménez adulteró la carátula de un caso para otorgar pena carcelaria a imputados, de modo a ayudar al hermano de su asistente en una disputa con otros jóvenes.El abogado Rubén Ayala, defensor de Fernando Ayala (su hijo), denunció en el programa La Caja Negra que la agente fiscal cometió irregularidades en su actuación al frente de la Fiscalía. ?Ella me pasó factura además por un roce que tuvimos en el 2014 en Buenos Aires?, añadió.Según lo expuesto, hace un año, el 25 de diciembre de 2016, en la comisaría de Arroyo Seco en Tres Bocas, se presentó una denuncia sobre una gresca callejera entre jóvenes de la que resultó víctima el menor Rodrigo Vidal Bogado, quien según relato la madre María Silvana Domínguez de Bogado, que figura en el parte policial, se encontraba acompañado de amigos y a las 4 de la madrugada fueron interceptados por seis sujetos que empezaron a agredirle físicamente, causándole lesiones en la cabeza y en el cuerpo.Identificó a las personas que lo agredieron como Fernando Alias ?Fotos? y a Rodrigo Alias ?Tati?.En ningún momento se denunció el robo de un celular, sin embargo, en fecha 28 de diciembre, tres días después de radicada la denuncia, toma intervención el hermano de la víctima, el asistente fiscal Fermín Bogado, quien trabaja en la unidad a cargo de la fiscal Casse Giménez, quien decide abrir una investigación en la que nuevamente presta declaración su madre y esta vez, agregan el supuesto robo de un celular y se sindica como supuesto autor a Fernando Ayala, con lo cual, el caso es caratulado como ?Robo agravado?, con una elevada expectativa de pena carcelaria.Lo llamativo del caso es que la fiscal interviene pese a que no estaba de turno en las fechas mencionadas más arriba.Con esto resulta evidente la manipulación efectuada por parte de su asistente Fermín Bogado, quien se mostró decidido a torcer la justicia para salir en defensa de su hermano, inculpando de un delito inexistente a uno de los agresores.La fiscala Giménez inició los procedimientos y solicitó a una estación de servicios de la Copetrol de la zona, las grabaciones de la fecha así como otras copias de circuitos cerrados.En ningún informe se menciona que haya existido algún tiroteo en la madrugada del 25 de diciembre de 2016, como también lo quisieron presentar.La policía informó posteriormente a la fiscalía la sobre la detención de Marcelo Ñamandú y la incautación de un celular.El detenido fue imputado por reducción de un celular y luego, se ordena el allanamiento de la casa de Fernando Ayala del que participa nuevamente el asistente y hermano de la víctima Fermín Bogado.En el lugar allanado no se encontró ninguna evidencia, y prueba de ello es que la fiscala Casse Giménez ordena la entrega del celular rescatado de Ñamandú a la víctima Rodrigo Bogado.Tampoco ninguno de los testigos que fueron a declarar ante la fiscalía, afirmó haber visto un hecho de robo.Posteriormente, en fecha 3 de marzo de 2017, toma intervención del caso la fiscal Karina Giménez, quien en ese entonces era fiscal delegada y atendió la causa en ausencia de Casse Giménez.De inmediato la defensa de Fernando Rubén Ayala pide el cambio de carátula de la investigación por no existir elementos de convicción, lo que fue aceptado por la fiscalía.Posteriormente se pide prisión domiciliaria para el imputado Fernando Ayala y se le reasigna el caso a la fiscal Karina Giménez.En definitiva, luego de un largo y engorroso proceso judicial, en el que se manipularon los hechos, finalmente, al no existir elementos suficientes de convicción para acusar, la fiscalía solicita el sobreseimiento provisional de todos los imputados, con lo cual queda evidenciada la maliciosa intervención de la fiscal Casse Giménez y su asistente Fermín Bogado, quien está además denunciado ante el Jurado por el exmiembro del Consejo de la Magistratura, Juan Ramón Bueno Jara, por haber vendido los temas del examen de ingreso de la Escuela Judicial.

