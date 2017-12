© Victor Gill.

Darío Lezcano está en Ciudad del Este gozando de vacaciones. Mientras define su futuro que podría teñirse de azulgrana, el atacante aspira regresar nuevamente a la selección, a la que renunció porque no lo pusieron a jugar un partido.?Yo no renuncié. Me fui porque tuve roces con Francisco Arce?, contó a Cardinal el jugador oriundo de Cecilio Báez.Lezcano dijo que no volvería nunca más a la Albirroja, molesto en razón de que el entonces seleccionador no lo eligió para el partido de Eliminatorias con Brasil.Refirió que ?ahora si me vuelven a llamar, me pongo a disposición?, declaraciones tales que ya generaron rápidas respuestas adversas en las redes sociales Darío Lezcano fue un ?descubrimiento? de Ramón Díaz.Este lo llamó por primera vez en setiembre del 2015 para los juegos con Venezuela y Argentina por Eliminatorias.Era por entonces artillero regular en el Lucerna de Suiza, de donde fue a la Bundesliga de Alemania.Llegó a marcar cuatro goles hasta que abdicó en compañía de Néstor Ortigoza.

