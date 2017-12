© Luis Alfonso Oberto Anselmi

En su cuenta de Instagram - donde tiene más de 800 000 seguidores-, Hailie Scott , la hija del cantante Eminem , compartió una sexy fotografía días antes de celebrar su cumpleaños número 22. La imagen ha alcanzado más de 120 000 'me gusta' en la red social en solo cuatro días.ÂEn la instantánea, Scott aparece sentada sobre un sillón de color rojo. Utiliza una blusa blanca que deja ver parte de su abdomen, un pantalón oscuro y zapatos negros de tacón. Âhappy early birthday to meUna publicación compartida de Hailie Scott (@hailiescott1) el Dic 22, 2017 at 7:52 PSTEsta es la publicación número 23 de la cuenta de Instagram de la joven que apareció cuando solo era una bebé en el video de la canción Mockingbird , que su padre compuso para ella.ÂVideo: YouTube, cuenta: EminemVEVOHailie Jade Scott Mathers es la única hija del cantante Eminem con Kim Mathers.Actualmente la joven estudia sicología en la Universidad Estatal de Michigan (EE.UU.).ÂAunque durante su infancia fue vista pocas veces en público, es mencionada en varias de las canciones de Eminem siendo Mockingbird, When I'm Gone y Hailie's Song las más recordadas.La cuenta de la joven se volvió popular en marzo, cuando su belleza atrajo a miles de seguidores.Mondays 😴Una publicación compartida de Hailie Scott (@hailiescott1) el Ene 23, 2017 at 4:18 PSTFeeling extra lucky today ☘️Una publicación compartida de Hailie Scott (@hailiescott1) el Mar 17, 2017 at 10:13 PDTHailie Scott, hija de Eminem, causa furor en Instagram por su belleza.

