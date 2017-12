© Victor Gill.

Cristhian Noboa volvió a fustigar contra la actual dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ( FEF ), por el mal momento que atraviesa la Selección ecuatoriana , que no tiene director técnico y fracasó en su objetivo de llegar al Mundial de Rusia 2018.En una entrevista con CNT Sports, el 'Zar' dijo que ha tenido un año agridulce: tuvo una gran temporada con el Rostov en la Europa League , pero no se clasificó al Mundial con la Tricolor ni tiene los minutos que quisiera disputar en el Zenit San Petersburgo . "Me hubiese no haber hecho tantas cosas con el Rostov por una clasificación al Mundial", dijo Noboa.El seleccionado descartó que la falta de naranjas y patacones hayan influido en el rendimiento de la selección y aseguró que este comentario fue en tono sarcástico para manifestar su descontento por cómo se manejaba la planificación en la Casa de la Selección ."Reconozco que la no clasificación pasa por los jugadores. Nosotros nos hacemos cargo y hay que reconocerlo: los jugadores somos los responsables (…) había muchas lesiones, muchos no veníamos con el ritmo de partidos y el recambio tampoco estuvo a la altura", dijo el mediocampista .Noboa también defendió a Luis Chiriboga , exregente de la FEF, quien fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero.El directivo, protagonista de la trama de corrupción en la Conmebol , mantenía una buena relación con la plantilla y el cuerpo técnico."Yo no miro lo que hizo Chiriboga en la parte administrativa. Ya le dieron un veredicto y dicen que es culpable. Yo no me meto en eso. Yo no lo vi robando no lo vi haciendo nada ¿Cómo era el trato? El trato era diferente. Siempre lo dije había un respeto entre jugadores y dirigentes. No había ese cruce de palabras. Él siempre venía y nos decía 'muchachos hay este problema'", mencionó Noboa sobre el polémico directivo.A criterio del guayaquileño , la directiva actual no ha mantenido una cercanía con los jugadores y negó que sus problemas con Carlos Villacís sean por premios o viáticos."Ahora cualquier directivo señala que a los jugadores les gusta el dinero, que son caprichosos por los viáticos y el presidente (Villacís) no dice nada", añadió el ' Zar '.Noboa enfatizó que no renunciará a la Selección y que siempre estará listo para un posible llamado .Él cree que la plantilla está desunida y dijo que la prioridad debe ser la contratación de un nuevo director tecnico para el 2018.Luis Antonio Valencia, el mejor de los legionarios La FEF se mantiene en polémicas con Cristhian Noboa y Énner Valencia La Selección ecuatoriana sufrió un descenso abrupto en dos años.

