Hernán Barcos y Liga Deportiva Universitaria de Quito no se ponen aún de acuerdo en la forma de pagos del contrato del delantero . Este tema impide a los albos ratificar al goleador argentino para la próxima temporada.La ?U? le hizo una oferta para contar con él durante todo el 2018 y se espera que el argentino acepte el método de pagos de sus salarios . El ?Pirata? se encuentra de vacaciones y su hermano, David Barcos , quien es su representante, debe entregar la respuesta.¿Existe una fecha límite para que el delantero responda? ?La paciencia?, respondió un directivo de los universitarios.La renovación del contrato del atacante es una de las prioridades de la ? U ?, junto al fichaje de un arquero extranjero .Barcos hizo 23 anotaciones con los albos en el campeonato (21 en las dos etapas y dos en los juegos de repesca a la Copa Sudamericana ante Técnico Universitario).Sus conquistas le permitieron terminar como goleador de la Serie A del 2017.El delantero también es pretendido por clubes de Brasil y Colombia. Juan Fernando Mejía , presidente del Deportivo Cali , indicó a los periodistas que no dará entrevistas mientras Barcos no responda al club.Botafogo de Brasil es otro de los equipos que se interesó en el fichaje del atacante, de 33 años.El DT Pablo Repetto indicó que desea contar con el goleador. Al momento, la ?U? ha realizado los fichajes del mediocampista Jefferson Orejuela , los defensas Anderson Ordóñez y Franklin Guerra y del mediapunta Jonathan Borja .En cambio, la ?U? ya se desprendió de 9 jugadores: Daniel Viteri, Jonathan González, Norberto Araujo, Édison Carcelén, Luis Cangá, Henry Quiñónez, Aníbal Chalá, Jonathan Betancourt y Ronie Carrillo.Pese a que se habló de la salida de Fernando Hidalgo y Álex Bolaños, esos casos aún no se resuelven.LDU salvó el año gracias a Barcos Video Liga de Quito prescinde del ?Beto? Araujo y espera por Hernán Barcos Liga de Quito se desprende de seis jugadores y ajusta el equipo Video Esteban Paz: 'Barcos me dio su palabra para quedarse en Liga'.

