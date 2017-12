© Victor Gill.

El ecuatoriano Antonio Valencia lleva 306 partidos disputados en la Premier League con el Manchester United y el Wigan Athletic . No solo es el sudamericano con más partidos en la historia el torneo, sino que también capitanea a los ' Red Devils ' en la Liga y la Champions League .La Premier League conmemoró al ecuatoriano y le entregó un reconocimiento por sus 11 años de carrera en Inglaterra . Llegó al Wigan en el 2006 y pasó al United en el 2009, en donde cumple su novena campaña consecutiva."Estoy muy feliz por recibir este premio, gracias a la gente de la Premier League . Cuando disputé mi primer partido contra el Newcastle nunca imaginé que iba a jugar en tantos partidos.Estoy muy feliz y espero que vengan muchos más", dijo el amazónico.El ' Toño ' reconoció que recuerda cada uno de los 306 partidos que ha disputado en la Liga inglesa y no tiene uno especial para escoger.El ecuatoriano fue capitán en 18 partidos consecutivos de la Premier en esta temporada, pero una lesión le ha impedido tener actividad en los dos últimos duelos de los ' Red Devils '.Eso no desmotiva al seleccionado nacional , que regresará a las canchas durante la primera semana de enero para completar otro año más de una destacada trayectoria en Inglaterra "Estaba muy nervioso cuando debuté (en el Wigan). Tenía 19 años y estaba en otro país y otra competencia. Lo único que quería era jugar y hacerlo bien. Nunca imagine que iba a completar 300 partidos", dijo con modestia Valencia.El jugador de 32 años dedicó el trofeo a los niños de Ecuador y agradeció al Manchester United .Very thankful with this recognition for my 300 games with @ManUtd .This award is dedicated to the children of Ecuador. Thanks God. pic.twitter.com/ikQdVT5MJ8? Antonio Valencia (@anto_v25) 28 de diciembre de 2017 'Toño' Valencia fue titular durante en la derrota del United frente al City Luis Antonio Valencia, el mejor de los legionarios Antonio Valencia figura en el documental del Manchester United Antonio Valencia se lesionó en el juego del Manchester ante el West Bromwich.

