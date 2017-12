© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Dos glosas por USD 122 185 y la sanción administrativa de destitución y multa de USD 7 320 predeterminó la Contraloría en contra de Carlos Ochoa , superintendente de Información y Comunicación.La resolución fue notificada ayer a Ochoa, como consecuencia del informe DAAC -0065-2017 a la administración y a los contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol de Gamatv .En total, en este caso, el ente de control estableció predeterminaciones civiles y administrativas por USD 15,7 millones, y señaló como responsables directos y solidarios a más de 20 exdirectivos del canal , entre el 2010 y el 2016.Ochoa y el resto de glosados, entre quienes también se encuentra Enrique Arosemena, exgerente general de Gamatv, tienen 60 días para presentar sus descargos, luego de lo cual se ratificarán o se desvanecerían las glosas y sanciones impuestas.Si es ratificada la sanción de destitución, se aplicará -según la normativa vigente- al cargo que actualmente ocupa Ochoa en la Supercom , donde ha sido superintendente desde el 8 de octubre del 2013, bajo el gobierno de Rafael Correa .Fue escogido por el Consejo de Participación Ciudadana, en medio de cuestionamientos por su supuesta falta de independencia del Ejecutivo.Durante la elaboración del informe final de la Contraloría , Ochoa y el resto de glosados no pudieron descargar las observaciones.En un comunicado, Ochoa anunció ayer que responderá documentadamente para desvanecer las observaciones.?Llama la atención que se plantee mi destitución como Director Nacional de Noticias de Gamavisión , cargo para el que nunca existió nombramiento como funcionario público y al que renuncié hace ya más de cuatro años?.Las últimas semanas, la Contraloría también ha sancionado con destitución por faltas administrativas al vicepresidente Jorge Glas y al presidente del Directorio del IESS, Richard Espinosa .Ni la Asamblea ni el presidente Lenín Moreno, facultados para aplicar las destituciones, se han pronunciado todavía.La primera glosa solidaria contra Ochoa, en calidad de director nacional de Noticias , entre el 2010 y el 2013, suma94 200.En este caso, la auditoría estableció que cobró valores por concepto de bonos y beneficios sin sustento legal, que fueron autorizados por los gerentes generales y directores financieros a su discrecionalidad, sin justificar los motivos ni precisar los cálcu­los correspondientes.En el canal, Ochoa percibía un salario mensual de 8 000. En el período investigado recibió bonificaciones extras mensuales que oscilaban entre 500 y 3 400 dólares.En el período examinado no existieron políticas para el pago de bonos y otros ingresos a los empleados y directivos de Gamatv .En los contratos de trabajo tampoco se establecía el derecho de los trabajadores a recibir estos beneficios.En total, varios gerentes y directores de la empresa recibieron USD 272 924 en bonos.La segunda predeterminación establece que Ochoa se benefició de USD 30 848, provenientes de recursos de Gamatv.Con ese dinero compró un vehículo Chevrolet Captiva Sport 2.4L, color plata, del año 2010, con placa PBK-8448.El contrato de compra venta fue suscrito por el gerente general del canal. Los auditores requirieron información a Ochoa, quien respondió con un reporte de cobro del 23 de septiembre del 2016, que justifica el pago de USD 20 915.Con los intereses generados por la entrega de los recursos, el perjuicio económico suma USD 27 985.Paralelamente, Ochoa enfrenta una investigación penal impulsada por la Fiscalía , por la supuesta adulteración de un artículo en la impresión de la ley de Comunicación.Examen a GamatvDesde el 2008, cuando fue incautado por el anterior régimen, Gamatv registra pérdidas acumuladas de USD 17 millones.En este período, según la actual administración, se llevó al canal al borde de la quiebra y fueron manipulados sus contenidos editoriales.Una de las principales causas de sus pérdidas fue el manejo arbitrario de los recursos.Según el examen de la Contraloría , se pagó a ejecutivos remuneraciones entre USD 6 000 y 11 120, y bonos y comisiones por ventas entre 7 000 y 25 000. También se otorgaron beneficios a los directores comerciales, quienes tenían ingresos mensuales superiores al del mercado, en relación con el promedio de facturación y las funciones cumplidas.Se les asignó un vehículo que podía ser renovado cada cinco años y se les concedió certificados de educación.En contextoLa entrega de bonos y salarios exorbitantes a gerentes y directores en el canal incautado Gamatv no tenía justificativos ni estuvo ­amparado en la ley, según el organismo de control.Ese tipo de manejos produjo pérdidas que suman USD 17 millones.Siete hechos polémicos de Carlos Ochoa en su paso por la Supercom y Gama TV Contraloría predetermina destitución para Carlos Ochoa por recibir bonos y sueldos sin justificativos en Gama TV.

