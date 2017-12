© Victor Gill.

Un día después de que la Contraloría General del Estado (CGE) lo notificará con una glosa y una predeterminación de destitución , Carlos Ochoa , superintendente de la Comunicación, apareció ante los medios de comunicación para dar explicaciones.Durante un poco más de cinco minutos, el funcionario leyó en un teleprompter un comunicado preparado con anticipación. Y al final de esa lectura abandonó el lugar sin dar oportunidad a que los periodistas que fueron convocados a una ?conferencia de prensa? hicieran preguntas.La CGE notificó a Ochoa con dos glosas por USD 122 185 y la sanción administrativa de destitución y multa de USD 7 320. La resolución es una consecuencia del informe de la auditoría DAAC-0065-2017 efectuada a la administración y a los contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol de Gamatv.Las glosas contra Ochoa tienen relación con su cargo de director nacional de Noticias en ese canal, entre el 2010 y el 2013.La primera suma 94 200. En este caso, la auditoría estableció que él cobró valores por concepto de bonos y beneficios sin sustento legal.El funcionario dijo este martes, 12 de diciembre de 2017, que se habla de pagos extras a su salario por USD 3 400 mensuales.Y que estos rubros corresponden a su labor como entrevistador y presentador del noticiero de la mañana.Así como al programa semanal Contrapunto , que se transmitía los domingos. Advirtió que esas tareas y pagos no tienen que ver con sus funciones como director.La segunda glosa establece que el ahora Superintendente de Comunicación se benefició de USD 30 848, provenientes de recursos de Gamatv .Con ese dinero compró un vehículo Chevrolet Captiva Sport 2.4L, color plata, del año 2010, con placa PBK-8448.Sobre este tema, explicó que la entrega del vehículo ?corresponde a parte de los beneficios laborales ? que tenía como director de noticias.Y que ese mismo tipo de beneficios se dan en todos los canales y empresas del país . Aseguró que la copia del compromiso de la entrega con la firma de las autoridades del canal la hará llegar a la Contraloría como parte de sus pruebas de descargo.Finalmente, sobre la predeterminación de destitución indicó que esta carece de todo sustento jurídico, ya que no existe nombramiernto del Estado al cargo de director de noticias de Gama.Y aseguró que en el período que él ostento ese cargo, el Estado no invirtió ?un solo centavo en Gamatv?.De esta manera -añadió- confía en que una vez presentadas las pruebas de descargo estas predeterminaciones serán desvanecidas.El funcionario tiene 60 días para entregar sus respaldos por escrito.Además, aclaró que estas predeterminaciones se las efectuó a su desempeño como director nacional de noticias de Gamatv y no como Superintendente .Y recordó que este canal es una empresa privada y que eso fue ratificado por el presidente Lenín Moreno en el decreto con el que transfirió su paquete accionario a Medios Públicos EP.Por lo que esa función no es susceptible del control estatal.Sin embargo, el artículo 3 de la Ley de Contraloría establece que los recursos públicos no pierden su calidad pese a ser administrados por cualquier tipo de organización privada .Contraloría predetermina destitución para Carlos Ochoa por recibir bonos y sueldos sin justificativos en Gama TV Carlos Ochoa recibió bonos por USD 94 200 cuando estuvo en Gamatv Siete hechos polémicos de Carlos Ochoa en su paso por la Supercom y Gama TV.

Con información de: