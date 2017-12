© Victor Gill.

Eduardo Franco Loor , abogado del vicepresidente Jorge Glas se quejó este jueves, 28 de diciembre del 2017, por la falta de notificación escrita de la sentencia de seis años de prisión contra su defendido, en el marco de un caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht ."Todavía no se notifica la sentencia escrita contra el vicepresidente Glas . Una transgresión más al debido proceso por parte del Tribunal penal", escribió el letrado en su cuenta de Twitter.Todavía no se notifica la sentencia escrita contra Vicepresidente Glas. Una transgresión más al debido proceso por parte delTribunal penal. Dr. Eduardo Franco Loor: Tribunal penal no notifica sentencia escrita co… https://t.co/tsc9gvh1lq vía @YouTube .? Eduardo Franco Loor (@Efrancoloor) 28 de diciembre de 2017En esa red social recordó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece para la notificación el plazo de 10 días posteriores a la finalización de la audiencia, ocurrida el pasado 13 de diciembre, cuando se informó verbalmente la sentencia, por lo que insistió en que "no se cumple debido proceso".El abogado consideró que la falta de notificación por escrito "representa una violación flagrante al debido proceso penal, lo que acarrea nulidad, que puede ser pedida dentro de la apelación o en el recursos de casación ", anticipó.Insistió en que la sentencia contra Glas es "burda, irrita, inconstitucional y bárbara" pues, en su opinión, se condenó a Glas con un "código penal derogado, violándose el principio de favorabilidad".El letrado reiteró que esperan la notificación escrita para fundamentar la apelación y pedir la nulidad.Eduardo Franco Loor consideró que la "sentencia es absolutamente política" pues, en su opinión, con ella se pretende arrebatar a Glas la Vicepresidencia a la que llegó con Lenín Moreno en los comicios del pasado 2 de abril.El pasado 13 de diciembre, la Corte Nacional de Justicia sentenció a Glas a seis años de prisión por el supuesto delito de asociación ilícita en la trama de corrupción por los sobornos de la constructora brasileña.Para el Tribunal, el testimonio del delator de Odebrecht José Conceicao Santos demostró que los actos ejecutados por Glas son "principales" para el delito de asociación ilícita en cinco proyectos estratégicos y que esos hechos fueron demostrados por "otros medios de prueba", según se señaló el 13 de diciembre.Jorge Glas: ?De demostrarse giros a favor de Rivera sí lo voy a demandar? La oposición tiene 32 argumentos para enjuiciar a Jorge Glas Terna para elegir relevo de Jorge Glas se enviará la primera semana de enero Contraloría niega recurso a Jorge Glas y confirma su destitución del cargo Tribunal niega suspensión de condena de 6 años de cárcel a Jorge Glas.

