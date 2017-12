/ El 2017 fue el año de los sádicos en la industria de Hollywood, ya que personalidades de este gremio fueron denunciados por acoso sexual. La ola de denuncias comenzó cuando el productor cinematográfico Harvey Weinstein se le señaló de haber acosado a extensa lista de mujer es famosas y no famosas en la industria. Aunque, también hubo otras figuras del medio, a quienes también se le acusaron de ser “acosadores sexuales”.El ganador de dos premios Óscar, Kevin Spacey , fue otro que “le metió mano” a muchos hombres de la industria cinematográfica. Spacey, siempre fue considerado como una de las leyendas vivientes del cine, gracias a su gran dedicación al séptimo arte. Sin embargo, todos estas denominaciones de “buena persona”, se vinieron abajo cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de intento de violación, lo que inseguida desató una reacción inmediata de otras víctimas que estaban silenciadas; todos empezaron a contar las anécdotas oscuras con el interprete de “American Beauty”.Aunque, no solamente estuvo vinculado con personas del mundo de la actuación; el famoso artista estadounidense también fue una figura destacada entre los miembros de la realeza noruega, dónde también se le señaló de haber cometido acoso al exesposo de la princesa Martha Louise.Inclusive, su fama de actor y productor teatral no solamente estuvo vinculada con la monarquía noruega; también estuvo en territorio latinoamericano para conocer un poco del cine latino y según las revelaciones de un funcionario venezolano, el actor también habría acosado al fallecido presidente Hugo Chávez , durante su visita en Venezuela en 2007.“Yo vi la cara del comandante, estaba un poco incómodo por que Kevin se le quedaba mirando fijamente, yo no sabía lo que ocurría, pero después me di cuenta que lo estaba acosando con la mirada, una mirada de esas que tú sabes que te quieren “comer”” , indicó el funcionario venezolano (no revelaremos su identidad por razones se seguridad).Spacey vino a Venezuela para conocer la verdadera realidad que vivía el país, pero se encontró con el galáctico y guapo comandante, lo cual le incitó a entablar una conversación sobre el desarrollo del cine venezolano, nada más con la simple excusa de mirarlo con su mirada penetrante y acosadora.¿Te creíste todo este cuento?, obviamente es mentira, ¡Feliz día de los inocentes!via GIPHYCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi