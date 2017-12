© Victor Gill Ramirez

El Gobierno plantea dos subsidios para fomentar la contratación juvenil durante el próximo 2018. El programa está enfocado en trabajadores de 18 a 26 años , anunció hoy, 28 de diciembre del 2017, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma .La primera medida es que el Estado asumirá el 50% del sueldo e igual porcentaje del aporte patronal al Seguro Social de los trabajadores contratados por primera vez por las empresas.Los beneficiarios serán jóvenes sin estudios completos . Este programa se denomina ?Mi primer empleo? y ayudará a entre60 000 personas.El otro programa se centra en el sector de pasantías .La propuesta del Gobierno es devolver a las e mpresas el 100% del salario pagado al pasante, una vez cumplidos los seis meses de prácticas y siempre y cuando la compañía decida contratarlo.Con ello, se espera la incorporación de 1 400 pasantes en el sector público y 22 000 en el privado .Para estos programas, el Fisco destinará unos USD 270 millones, aunque no especificó cómo se financiará ni desde qué mes ya se pondrán en marcha las medidas.El presidente de la República, Lenín Moreno , hará el anuncio el miércoles 3 de enero del 2018.La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ( Senescyt ), BanEcuador , el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) también presentarán ese día sus propuestas para impulsar el empleo juvenil .El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INEC ) reporta que a septiembre de este año se registran 338 577 personas en condición de desempleo .Siete modalidades nuevas de contrato laboral para 2018, anunció el Ministro de Trabajo Video 9 de cada 100 ecuatorianos con empleo adecuado son jóvenes Quito tiene la tasa más alta de desempleo y la más baja de subempleo El visado, clave para trabajar en Ecuador 23 928 plazas para docentes se abren a escala nacionalDe esa cifra, 288 000 son jóvenes, aseguró el ministro Ledesma; es decir, un 85% del total de desempleados.Con la aplicación de las nuevas iniciativas se espera reducir esa cifra al 20%.El ministro Ledesma reconoció que las reformas laborales aplicadas desde el 2016, entre las que se incluía la contratación juvenil e incentivos para las pasantías , no tuvieron los resultados esperados, a excepción del seguro de desempleo que fue cobrado por 56 400 personas hasta noviembre de este año.Adicionalmente, se impulsará la entrega de créditos para emprendimientos de jóvenes, de USD 5 000 a 15 000.Con estos cambios laborales, el Plan Casa para Todos y la minga agropecuaria , el Gobierno espera cumplir su oferta de campaña de 250 000 plazas de empleo por año, indicó Ledesma.Otras medidas laborales para el 2018Para el próximo año, el Ministerio de Trabajo plantea siete modalidades de contratación , sobre todo para impulsar los sectores productivos y de exportación como bananero , camaronero, florícola, ganadero, construcción, turismo y artístico.El Ministro analizará incorporar otros sectores como el de transportes, el minero y el cafetalero.Los nuevos contratos tendrán carácter indefinido , se aplicarán para tareas diferentes a las normales de la empresa y deberán tener una duración menor a cuatro días por semana, independientemente de las horas diarias.Por ejemplo, la actividad principal de un hotel es brindar el servicio de hospedaje, por lo que podrá usar los nuevos contratos para la atención de eventos, que no es su actividad principal ni permanente.Para su aplicación, las empresas deberán considerar un incremento salarial entre el 15 y 20% al sueldo habitual , dijo Ledesma.Medidas de austeridadEl ahorro con las medidas de austeridad en este año es de USD 600 millones y se eliminaron 15 000 vacantes , según el Ministerio de Trabajo.Esta disposición se mantendrá en el 2018.Una opción es usar esos recursos para el pago de la deuda por jubilaciones , dijo Ledesma.

