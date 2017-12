El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, planteó este jueves al Gobierno dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Código del Sistema Penal e instalar un diálogo con los médicos que apunte a delinear protocolos y procedimientos referidos a la mala praxis."(Se necesita) dejar en suspenso la aplicación del Código Penal y, por otro lado, ofrecer y proponer una discusión al sector salud sobre protocolos, procedimientos y demás detalles sobre la mala praxis médica porque el artículo, así como está, da lugar a cualquier interpretación?, dijo, según citó la Agencia Municipal de Noticias.Revilla agregó que el diálogo debe tomar en cuenta las diferencias que existen en las condiciones de atención que se brindan en el sector público y el privado.Un médico que cuenta con una clínica privada o que ofrece atención particular es el responsable de que ?se cuenten con todos los insumos, equipamiento y la calidad de atención? y cobrará en función al servicio que da, explicó el burgomaestre.Detalló que los médicos que trabajan en el sector público no son los responsables de que los hospitales carezcan de insumos y equipamiento. "Es una obligación que corresponde al Estado"."Ante esas circunstancias es entendible del porqué los médicos están preocupados con esta conceptualización que se está haciendo de la mala praxis cuando toda la responsabilidad la van a asumir ellos y el Estado no les da las condiciones", dijo.Los médicos ingresaron a su trigésimo quinto día de protestas por la derogación del Decreto Supremo 3385, que crea la Autoridad de Fiscalización del Sistema Nacional de Salud, y la anulación del artículo 205 de la vigente Ley del Código del Sistema Penal que sanciona la mala praxis. (28/12/2017)

